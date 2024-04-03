Пенсии и бизнес в Украине — грозит ли потеря выплат

Люди пенсионного возраста. Фото: Unsplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях назначения выплат гражданам, получающим пенсию по выслуге лет. В частности, уточнили, прекращают ли начисление выплат при открытии пенсионером предпринимательской деятельности.

Об этом сообщил пресс-центр фонда в Донецкой области.

Читайте также:

Выплата пенсий и бизнес

Многие граждане пенсионного возраста на заслуженном отдыхе, когда времени достаточно, решают начать заниматься каким-то делом. Часто открывают предпринимательскую деятельность. На портале ПФУ опубликовали вопрос такого пенсионера, могут ли прекратить выплаты, если займется бизнесом.

"Я получаю пенсию за выслугу лет как работник здравоохранения. Планирую заниматься медицинской практикой и зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель. Прекратятся ли мне выплата пенсии во время предпринимательской деятельности?" — поинтересовался гражданин.

В Пенсионном фонде ответили, что в таком случае выплату пенсии будут начислять дальше.

"Пунктом 2.4. постановления правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 "Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено, что в случае зачисления назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем ​​увольнения с работы", — уточнили в ПФУ.

Однако, согласно перечню учебных заведений, здравоохранения и соцзащиты и должностей, работа на которых предусматривает право на пенсию за выслугу лет, утвержденного правительственным постановлением от 04.11.1993 № 909, не предусматривается право на пенсию за выслугу лет физлиц-предпринимателей, занимающихся медицинскими практиками.

Следовательно, основания для прекращения начисления выплаты пенсии за выслугу лет отсутствуют, добавили в фонде.

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховной Раде объяснили, для кого и как изменятся пенсионные выплаты после пересчета с апреля 2024 года. В частности, некоторые получат "сверху" 200 гривен.

Также сообщалось, что Пенсионный фонд рассказал о росте некоторых доплат к пенсиям украинцев в 2024 году. В частности выросли надбавки за донорство.