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Пенсионный фонд существенно увеличил финансирование после индексации — детали

26 марта 2024 09:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — ПФУ после индексации существенно увеличил финансирование выплат
Деньги в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) направили на пенсионные выплаты в связи с мартовской индексацией больше средств. В этом месяце расходы составили 62 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Финансирование пенсий после индексации

Как отмечают в пресс-службе, фонд завершил финансирование пенсий за март этого года. Совокупно на пенсионные выплаты в этом месяце ушло 62,1 млрд гривен.

Учитывая сумму, Пенсионный фонд увеличил объем расходов по финансированию пенсий на 7,25%. Так, в предыдущий месяц на выплаты ПФУ направил 57,9 млрд гривен.

Это свидетельствует о том, что средний размер пенсионной выплаты повысился на 7,25%, ведь число пенсионеров не изменилось.

Как происходила индексация пенсий

С 1 марта правительство, несмотря на войну, решило осуществить осовременивание пенсий украинских граждан. Индексацию пенсий произвели в среднем на около 8%. Пересмотр размера пенсий коснулся:

  • 9,5 миллиона "гражданских" пенсионеров, получающих пенсию на общих основаниях;
  • 596 тысяч пенсионеров — бывших силовиков;
  • 97,8 тысячи человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившую в результате увечья или болезни, в результате аварии на ЧАЭС.

Также с 1 марта проиндексировали ежемесячные страховые выплаты более 161 тысячи потерпевших и граждан, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Повышение пенсии в рамках индексации было ограничено граничным уровнем в 1,5 тыс. гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Минимальная планка повышения составила 100 гривен. Наибольшее повышение получили те, кто имел большую зарплату и, соответственно, большую пенсию, а меньше всего — те, кто получает мизерные пенсии.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в стране ожидается очередной перерасчет пенсий для граждан, несмотря на экономический кризис, вызванный полномасштабной войной. Известно, кому повысят выплаты на 400 гривен.

Также мы писали, что в случае выхода на "заслуженный отдых" несколько категорий граждан имеют право на одноразовую выплату, равную 10 пенсиям. Для этого нужно соответствовать нескольким условиям.

выплаты
пенсии
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пенсионеры
индексация
финансы

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