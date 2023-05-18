Пенсии в Украине — как происходит финансирование в мае

Украинские граждане пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили детали финансирования социальных выплат в мае 2023 года. В частности, направили на выплаты пенсий около 38 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ.

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Детали финансирования соцвыплат

Как отмечают в Пенсионном фонде, в стране продолжается перечисление денежных средств гражданам.

"По состоянию на 17 мая профинансировано: 37,7 млрд грн — на пенсионные выплаты", — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что из этой суммы 8,3 млрд грн направили на выплаты через отделения Укрпочты, 29,4 млрд грн — через уполномоченные финучреждения.

Также 2,9 млрд грн перечислили на жилищные субсидии и льготы, 1,79 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 784,7 млн грн — на оплату больничных.

Кроме того, в мае предоставили 586 тыс. услуг гражданам, обратившимся в органы ПФУ.

В апреле Пенсионный фонд направил на выплату пенсий гражданам 52,5 млрд. гривен.

Ранее в ПФУ сообщили о готовящемся проекте постановления правительства об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2023 год. Согласно ему, расходы на пенсионные выплаты вырастут. Объем доходов фонда составит 768,9 млрд грн, что на 23,9% больше по сравнению с 2022 годом (620,4 млрд грн).

Больше о пенсиях

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.