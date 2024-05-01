Пенсії в Україні — як отримати доплату у 300 грн

Пенсіонерам доплатять 300 гривень — хто і як може отримати
В Україні пенсіонери можуть оформити доплату у близько 300 гривень. Йдеться про надбавки, які призначають почесним донорам країни.
Про це повідомляється на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Доплата до пенсії у 300 грн
У 2024 році розмір доплати до пенсії, яка призначена почесним донорам країни, зросла. Це сталося у зв'язку з тим, що відповідно до статті сьомої закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік", зросли розміри прожиткового мінімуму.
Так, розмір прожиткового мінімуму для громадян, котрі втратили працездатність, збільшився до 2361 грн, а прожитковий мінімум на одного громадянина з розрахунку на місяць — до 2,92 тис. грн.
Розмір надбавки до пенсії почесним донорам України обчислюється за спеціальною формулою. А саме:
- 10% розміру прожиткового мінімуму на одного громадянина з розрахунку на місяць.
З урахуванням зазначеного, у 2024 році розмір такої надбавки підвищився з 258,9 до 292 гривень.
Відповідно до пункту дев'ятого прикінцевих положень закону про Держбюджет-2024, перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, провели разом зі щорічною індексацією пенсій.
Для того щоб отримати статус Почесного донора України, потрібно здати:
- 40 разових максимально допустимих доз крові;
- 60 разових максимально допустимих доз плазми.
Інші пільги для пенсіонерів-донорів
Окрім того, почесні донори України можуть отримувати такі пільги:
- безплатні послуги стоматолога із протезування зубів;
- пільги на купівлю лікарських засобів;
- безплатне забезпечення донорською кров'ю на власне лікування;
- пільгова купівля протезів та протезно-ортопедичних виробів;
- першочергове право на купівлю путівок до санаторіїв.
Також почесним донорам можна претендувати на щорічну оплачувану відпустку у зручний для них час.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні на законодавчому рівні змінили умови для нарахування пенсійних виплат. Зокрема, збільшилась кількість причин для припинення виплати грошей.
Також повідомлялося, що в Україні громадяни у разі відмови від виходу на "заслужений відпочинок" у 60 років зможуть розраховувати на вищі суми пенсій. Зокрема, за певних умов можна отримати на 54% більше.
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