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Пенсионерам доплатят 300 гривен — кто и как может получить

1 мая 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — как получить доплату в 300 грн
Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине пенсионеры могут оформить доплату в около 300 гривен. Речь идет о надбавках, назначаемых почетным донорам страны.

Об этом сообщается на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В 2024 году размер доплаты к пенсии, назначенной почетным донорам страны, возрос. Это произошло в связи с тем, что согласно статье седьмой закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" выросли размеры прожиточного минимума.

Так, размер прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность, увеличился до 2361 грн, а прожиточный минимум на одного гражданина в расчете на месяц — до 2,92 тыс. грн.

Размер прибавки к пенсии почетным донорам Украины исчисляется по специальной формуле. А именно:

  • 10% размера прожиточного минимума на одного гражданина в расчете на месяц.

С учетом указанного, в 2024 году размер такой надбавки повысился с 258,9 до 292 гривен.

Согласно пункту девятому заключительных положений закона о Госбюджете-2024, перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, осуществляемый с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года, провели вместе с ежегодной индексацией пенсий.

Для того, чтобы получить статус Почетного донора Украины, нужно сдать:

  • 40 разовых максимально допустимых доз крови;
  • 60 разовых максимально допустимых доз плазмы.

Другие льготы для пенсионеров-доноров

Кроме того, почетные доноры Украины могут получать такие льготы:

  • бесплатные услуги стоматолога по протезированию зубов;
  • льготы на покупку лекарственных средств;
  • бесплатное обеспечение донорской кровью на собственное лечение;
  • льготная покупка протезов и протезно-ортопедических изделий;
  • первоочередное право на покупку путевок в санатории.

Также почетным донорам можно претендовать на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на законодательном уровне изменили условия для начисления пенсионных выплат. В частности, увеличилось количество причин прекращения выплаты денег.

Также сообщалось, что в Украине граждане в случае отказа от выхода на "заслуженный отдых" в 60 лет смогут рассчитывать на более высокие суммы пенсий. В частности, при определенных условиях можно получить на 54% больше.

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