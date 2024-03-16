Пенсии в 2024 году — кому из украинцев доплатят почти 600 грн

Пожилые граждане. Фото: Freepik

В Украине в 2024 году, несмотря на войну, гражданам пенсионного возраста предусмотрен ряд доплат. В частности, по одной из программ можно получить около 600 гривен надбавки к пенсии.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Подробнее о программе доплат

Так, в этом году правительство продлило программу ежемесячных дополнительных выплат, которую инициировал президент Украины, для граждан, достигших определенного пенсионного возраста.

Соответствующая ежемесячная компенсационная доплата, размер которой определяется в зависимости от определенной возрастной категории, относится к перерасчетам, не требующим личного обращения гражданина и поэтому считается массовым. Стартуют такие доплаты для пенсионеров, перешедших возрастной рубеж — 70 лет.

Возрастные доплаты распространяются на всю территорию страны. Денежные средства выплачивают ежемесячно как дополнение к основной пенсии.

Надбавки начисляют со дня достижения пенсионерами определенного возраста — то есть не с начала календарного месяца, а уже после дня рождения пенсионера. То есть в первый месяц может быть не вся сумма.

К примеру, если пенсионеру исполнилось 70 лет 16 марта, то посчитают с этого числа и в следующем месяце поступит пенсионная выплата с учетом этой доплаты.

Какие размеры доплат по возрасту

В частности, наибольшая выплата принадлежит пенсионерам в возрасте более 80 лет. Размер такой надбавки составляет 570 гривен.

Гражданам в возрасте 75 лет и более лет возрастная доплата назначается в размере 456 грн.

Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет назначают дополнительно 300 гривен.

На доплаты могут претендовать украинцы, имеющие на заслуженном отдыхе пенсию не более 10,3 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд дал детальное объяснение, на какие пенсии могут рассчитывать граждане с инвалидностью в 2024 году. В частности, известны минимальные размеры таких выплат.

Также сообщалось, что в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.