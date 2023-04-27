Пенсии в Украине — в апреле ПФУ выплатил меньшую сумму средств

Пенсионерка в сельской местности. Фото: УНИАН

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отчитались о завершении финансирования пенсионных выплат за апрель текущего года. Общая сумма средств, направленная на выплаты, оказалась меньше, чем было в марте.

Об этом информирует пресс-центр ПФУ .

Читайте также:

Какую сумму средств направили на пенсии

Как отмечают в ведомстве, в текущем месяце на пенсионные выплаты ушло 57,1 млрд грн. Это на 0,5 млрд грн меньше, чем было в марте, когда направили на выплаты 57,6 млрд грн.

Известно, что через уполномоченные финучреждения выплатили на 47 млрд грн, а 10,1 млрд грн — через АО "Укрпочта".

Для сравнения, в марте на пенсии направили через банки — 47,4 млрд грн, через Укрпочту — 10,2 млрд грн.

При этом в Пенсионном фонде заявили о полном расчете с украинцами. С чем связано сокращение финансирования выплаты пенсий в текущем месяце, не уточняют.

Сколько пенсионеров получили выплаты

По официальным данным, на 1 апреля в стране насчитывалось 10,697 млн пенсионеров, средний размер пенсионной выплаты составил 5 238,25 грн. В то время как на 1 января было 10,688 млн пенсионеров и 4 622,59 грн — пенсия.

Число пенсионеров за первый квартал года увеличилось на 9,2 тыс. человек (0,09%), а средний размер пенсионной выплаты повысился на 615,66 грн (13,3%).

Размеры пенсионных выплат украинцев:

33% пенсионеров получают 5238 гривен и выше;

10% или 1,06 млн человек — более 10 тыс. гривен;

30% или 3,25 млн человек — менее 3 тыс. гривен (ранее доля составляла 39%).

Наименьшую среднюю пенсию получают жители Тернопольской области — 3997 гривен. Это на 24% меньше средних выплат по стране.

Самая высокая средняя пенсия зафиксирована в Киеве — 7129 гривен. Выплаты, превышающие средний размер: в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской, Харьковской областях.

Примечательно также, что пенсионные выплаты у мужчин значительно превышают пенсии у женщин. Разница составляет 45%. Так, мужчины в среднем получают 5 701 гривну, а женщины — 3 926 гривен.

По состоянию на начало апреля пенсии через финучреждения получали 77,8% пенсионеров (8,4 млн человек), а через "Укрпочту" — 22,2% (2,3 млн).

Среди пенсионеров, получающих выплаты через банки, самым популярным является Приватбанк (54,4%), далее следует Ощадбанк (35,7%) и Райффайзен Банк (3,9%).

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине активно готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы. Она предусматривает обязательную оплату взносов и работодателем, и работниками.

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии будут проиндексированы для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.