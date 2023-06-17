Пенсіонери можуть втратити доступ до банківських рахунків — як уникнути

Банківська картка у руках. Фото: google.com

В Україні в рамках чинного законодавства деяким пенсіонерам

можуть заморожувати виплати. Повернути кошти можна за певних умов.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики України.

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Чому блокують пенсійні рахунки

Як пояснюють у Мінсоцполітики, йдеться про тих пенсіонерів, які отримують кошти на банківську картку. Заморожувати пенсійні рахунки можуть у випадку, якщо людина не користується більше, ніж пів року карткою, куди надходять гроші. У таких випадках пенсійні кошти будуть нараховувати надалі, однак отримати їх неможливо.

У Міністерстві зазначають, що можливе поновлення видачі коштів і пенсіонеру повернуть усі недоотримані кошти. Проте забрати гроші можна буде, відкривши нову карту. Для того, щоб уникнути блокування коштів, потрібно хоча б кожні пів року щось оплачувати з банківської картки, на яку перераховують пенсійні кошти. Як приклад, можна поповнювати мобільний рахунок чи сплачувати житлово-комунальні рахунки.

Які ще проблеми можливі з пенсіями

Також у відомстві перерахували всі можливі підстави для блокування нарахування пенсійних грошей та їх отримання:

якщо пенсія була призначена на основі фіктивних документів чи, які містять недостовірну інформацію;

на час перебування громадянина за межами країни, якщо інше не передбачене міжнародною угодою України;

у випадку смерті людини;

в інших випадках, прописаних у законі.

Водночас, якщо громадянин вважає, що з документами все гаразд, то потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду та підтвердити право на виплати. Упродовж 10 днів із часу звернення пенсійні виплати мають поновити.

Масштабні перевірки пенсіонерів

В Україні на всіх громадян, які отримують соціальні виплати та пенсії, чекають масштабні перевірки. Фахівці моніторитимуть інформацію за допомогою низки державних реєстрів. Фахівці планують перевіряти дані з:

реєстру застрахованих осіб, який адмініструє Пенсійний фонд України (ПФУ);

Державної податкової служби;

Міграційної служби України;

реєстру актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції України.

Якщо будуть виявлені вищеперелічені підстави, то виплати припинять.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в країні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.