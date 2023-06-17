Пенсионеры могут потерять доступ к банковским счетам — как избежать

Банковская карта в руках. Фото: google.com

В Украине в рамках действующего законодательства некоторым пенсионерам могут замораживать выплаты. Вернуть средства можно при определенных условиях.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики Украины.

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Почему блокируют пенсионные счета

Как объясняют в Минсоцполитики, речь идет о тех пенсионерах, которые получают средства на банковскую карту. Замораживать пенсионные счета могут в случае, если человек не пользуется более полугода картой, куда поступают деньги. В таких случаях пенсионные средства будут начислять в дальнейшем, однако получить их невозможно.

В Министерстве отмечают, что возможно возобновление выдачи средств. Пенсионеру вернут все недополученные деньги, однако забрать их можно будет, открыв новую карту. Для того чтобы избежать блокирования средств, нужно хотя бы каждые полгода что-то оплачивать банковской картой, на которую перечисляют пенсионные средства. В качестве примера можно пополнять мобильный счет или платить жилищно-коммунальные счета.

Какие еще проблемы возможны с пенсиями

Также в ведомстве перечислили все возможные основания для блокирования начисления пенсионных денег и их получения:

если пенсия была назначена на основе фиктивных документов или содержат недостоверную информацию;

на время пребывания гражданина за пределами страны, если иное не предусмотрено международным соглашением Украины;

в случае смерти человека;

в других случаях, прописанных в законе.

В то же время, если гражданин считает, что с документами все в порядке, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда и подтвердить право на выплаты. В течение 10 дней с момента обращения пенсионные выплаты должны быть возобновлены.

Масштабные проверки пенсионеров

В Украине всех граждан, получающих социальные выплаты и пенсии, ждут масштабные проверки. Специалисты будут мониторить информацию с помощью ряда государственных реестров. Планируют проверять данные из:

реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

Государственной налоговой службы;

Миграционной службы Украины;

реестра актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции Украины.

Если будут обнаружены вышеперечисленные основания, то выплаты будут прекращены.

Больше о пенсиях

Напомним, в стране для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году это не менее 30 лет. При этом к 2028 году он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.