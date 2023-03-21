Пенсіонери не отримають щорічні одноразову допомогу у травні — коли будуть виплати

Виплати змістили на іншу дату

В Україні у травні 2023 року частина пенсіонерів залишиться без щорічної разової грошової допомоги. Виплати змістили на іншу дату.

Це передбачає законопроєкт №7295, який ухвалила Верховна Рада України (ВРУ), свідчить інформація на парламентському сайті.

На коли перенесли виплати

Йдеться про разову фінансову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Її щороку виплачували напередодні Дня Перемоги.

Ухвалений закон передбачає перенесення дати виплати грошової допомоги із 5 травня на 24 серпня. Тож, тепер виплати будуть присвячені Дню незалежності України.

"Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України", — наголошується у дописі до законопроєкту.

Примітно, що автори законопроєкту пропонували змістити дату разової грошової виплати на 14 жовтня, присвятивши Дню захисників та захисниць України. Проте у фінальному читанні врахували дату 24 серпня.

Більше про пенсії

Український парламент спростив отримання пенсійних виплат деяким громадянам. Це прописано у відповідному проєкті закону №8198, який ухвалили у цілому.

Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.

На виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.