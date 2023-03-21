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Пенсіонери не отримають щорічні одноразові виплати у травні: що сталося

21 березня 2023 13:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонери не отримають щорічні одноразову допомогу у травні — коли будуть виплати
Виплати змістили на іншу дату
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у травні 2023 року частина пенсіонерів залишиться без щорічної разової грошової допомоги. Виплати змістили на іншу дату.

Це передбачає законопроєкт №7295, який ухвалила Верховна Рада України (ВРУ), свідчить інформація на парламентському сайті.

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На коли перенесли виплати

Йдеться про разову фінансову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Її щороку виплачували напередодні Дня Перемоги.

Ухвалений закон передбачає перенесення дати виплати грошової допомоги із 5 травня на 24 серпня. Тож, тепер виплати будуть присвячені Дню незалежності України.

"Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України", — наголошується у дописі до законопроєкту.

Примітно, що автори законопроєкту пропонували змістити дату разової грошової виплати на 14 жовтня, присвятивши Дню захисників та захисниць України. Проте у фінальному читанні врахували дату 24 серпня.

Більше про пенсії

Український парламент спростив отримання пенсійних виплат деяким громадянам. Це прописано у відповідному проєкті закону №8198, який ухвалили у цілому.

Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.

На виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

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