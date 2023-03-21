Пенсионеры не получат ежегодную единовременную помощь в мае — когда будут выплаты

Пенсионеры не получат ежегодные единовременные выплаты в мае: что произошло
В Украине в мае 2023 года часть пенсионеров останется без ежегодного разового пособия. Выплаты сместили на другую дату.
Это предусматривает законопроект №7295, принятый Верховной Радой Украины (ВРУ), свидетельствует информация на парламентском сайте.
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На когда перенесли выплаты
Речь идет о разовой финансовой помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. Ее каждый год выплачивали в канун Дня Победы.
Принятый закон предусматривает перенос даты выплаты денежного пособия с 5 мая на 24 августа. Теперь выплаты будут посвящены Дню независимости Украины.
"Каждый год ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины", — отмечается в сообщении к законопроекту.
Примечательно, что авторы законопроекта предлагали сместить дату разовой денежной выплаты на 14 октября, посвятив Дню защитников и защитниц Украины. Однако в финальном чтении была учтена дата 24 августа.
Больше о пенсиях
Украинский парламент упростил получение пенсионных выплат некоторым гражданам. Это прописано в соответствующем проекте закона №8198, который был принят в целом.
Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам.
На выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.