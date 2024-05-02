Пенсії та доплати — кому з українців нарахують надбавки від ООН

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні низка пенсіонерів зможуть отримувати доплати протягом трьох місяців. Виплати можливі в рамках дії спеціальної програми від ООН.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Йдеться про реалізацію спільного зі Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту щодо додаткових заходів із соцпідтримки окремих категорій населення.

Для отримання права на доплати до пенсії потрібно відповідати кільком критеріям.

Зокрема, надбавки до пенсій гарантують тільки пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). При цьому вони мають проживати на території активних чи можливих бойових дій певних областей:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Проте важливою умовою в отриманні права на доплати є факт маленької пенсійної виплати громадян.

Розмір допомоги становитиме різницю між сумою у 3,25 тис. грн та розміром пенсії, яку отримує особа (разом з надбавками, підвищеннями, додатковими доплатами та цільовою допомогою). Виплати будуть здійснювати протягом трьох місяців.

Також надбавку не отримати пенсіонери, яким раніше було перераховано грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року, чи були нараховані виплати на проживання для переселенців.

Якщо пенсіонер не відповідатиме бодай одному з критеріїв, виплату не призначать.

Як пенсіонерам отримати доплати

Для того, щоб отримати відповідні надбавки до своєї пенсії, громадянам не потрібно нікуди звертатися особисто. Таку суму нарахують автоматично, зважаючи на дані, отримані у системі Пенсійного фонду.

Пенсію з доплатою нарахують у звичний для пенсіонера спосіб:

або на банківські картки;

або через відділення "Укрпошти".

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про деталі фінансування виплат у соціальній сфері у квітні 2024 року. На це спрямували 68,6 млрд гривень.

Також ми писали, що в Україні з травня 2024 року деяким пенсіонерам автоматично підвищать виплати. Проте для цього потрібно відповідати кільком вимогам.