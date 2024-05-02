Пенсии и доплаты — кому из украинцев начислят надбавки от ООН

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ряд пенсионеров смогут получать доплаты в течение трех месяцев. Выплаты возможны в рамках действия специальной программы ООН.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Речь идет о реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта по дополнительным мерам соцподдержки отдельных категорий населения.

Для получения права на доплаты к пенсии необходимо соответствовать нескольким критериям.

В частности, надбавки к пенсиям гарантируют только пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). При этом они должны проживать на территории активных или возможных боевых действий определенных областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Однако важным условием в получении права на доплаты является факт маленькой пенсионной выплаты граждан.

Размер пособия составит разницу между суммой в 3,25 тыс. грн и размером пенсии, которую получает лицо (вместе с надбавками, повышениями, дополнительными доплатами и целевой помощью). Выплаты будут производиться в течение трех месяцев.

Также надбавку не получить пенсионеры, которым ранее была перечислена денежная помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года, или были начислены выплаты на проживание для переселенцев.

Если пенсионер не будет отвечать хотя бы одному из критериев, выплату не назначат.

Как пенсионерам получить доплаты

Для того, чтобы получить соответствующие надбавки к своей пенсии, гражданам не нужно никуда обращаться лично. Такую сумму начислят автоматически, учитывая данные, полученные в системе Пенсионного фонда.

Пенсию с доплатой начислят привычным для пенсионера способом:

или на банковские карты;

или через отделение "Укрпочты".

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о деталях финансирования выплат в социальной сфере в апреле 2024 года. На это направили 68,6 млрд гривен.

Также мы писали, что в Украине с мая 2024 года некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты. Однако для этого нужно соответствовать нескольким требованиям.