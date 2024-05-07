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Пенсии для беженцев — как будут считать заграничный стаж

7 мая 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии и стаж — известно, как будут считать выплаты беженцев
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В рамках будущего обновленного законодательства при назначении пенсионных выплат украинцам, работавшим за границей, начнут засчитывать страховой стаж, приобретенный в других странах. Известно, как будут считать заграничный стаж.

Об этом говорится в материалах Минсоцполитики.

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Проблемы с выплатами пенсионеров из-за войны с РФ

Речь идет о принятом законопроекте №9453, который решает сразу несколько проблемных вопросов о назначении пенсий, которые получили украинцы в начале полномасштабной войны. Так, Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессоркой. Контакты и документооборот между госучреждениями — в частности, Пенсионными фондами — прекратились, а обмен документами, свидетельствующими о продолжительности стажа и сумме заработка стал невозможен.

Поэтому граждане, переехавшие с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, не подпадали под требование закона относительно необходимости подтверждения факта, что не получают выплаты от Пенсионных органов РФ, и поэтому не могут претендовать на украинскую пенсию.

Также обе страны вышли из соглашения между государствами — участниками СНГ о гарантиях прав граждан в вопросе пенсионного обеспечения. Поэтому украинцы, которые часть своей профессиональной жизни работали в России, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, потеряли возможность отнести соответствующие периоды такой работы в страховой стаж в Украине. Это, в свою очередь, привело к ограничению пенсионных прав, а также размерам пенсии или вообще лишению права на назначение пенсии.

Зачисление заграничного стажа

Новый законопроект решит эти существенные проблемы в сфере пенсионного обеспечения. В частности, упростит механизм возобновления выплаты пенсий крымчанам, отменит требование получения данных от российского Пенсионного фонда.

Теперь граждане, переехавшие из Крыма, могут только подать заявление, где нужно указать, что не получают пенсии в Крыму и желают ее получать в Украине. Для расчета пенсий можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если есть). Никаких подтверждений от ПФУ страны-агрессорки не требуется.

Также для определения права на пенсию будут учитывать стаж, полученный в других странах, даже если со страной нет соглашения по пенсионному обеспечению.

Таким образом, человеку по возвращении из-за границы, где работал, смогут отнести период работы в стране для определения права на назначение пенсионных выплат в Украине в 60, 63 или 65 лет. Нужно будет только предоставить в ПФУ документ, подтверждающий работу за пределами страны.

Для установления размера пенсии начнут учитывать только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине (так называемый пропорциональный принцип начисления пенсий). Размер пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше, тем больше сумма пенсий) и стажа работы, полученного гражданином до 1 января 2024 года, а для времени выхода на пенсию будут учитывать работу как в Украине, так и за пределами страны.

В страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будут относить только работу на страну-агрессора после 2014 года.

"Закон предусматривает не относить к страховому стажу с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти", — объяснили в Министерстве.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в апреле 2024 года пенсионерам, которые на своем заслуженном отдыхе продолжают работать, повысили размер выплат, учитывая новое количество страхового стажа. Однако обновленные выплаты получат не сразу.

Также мы писали, что в Украине на законодательном уровне изменили условия начисления пенсионных выплат. В частности, увеличилось количество причин прекращения выплаты денег.

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