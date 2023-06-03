Пенсии до 100 тыс. грн — кто имеет право на обеспеченную старость

Пенсии до 100 тыс. грн: кто в Украине имеет право на обеспеченную старость
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что в стране есть категория людей, которая имеет право на обеспеченную старость с ежемесячными выплатами около 100 тысяч гривен. Такие суммы получают всего несколько тысяч украинцев.
Об этом свидетельствует информация, которую предоставили специалисты фонда изданию Obozrevatel.
Кто получает около 100 тыс. грн
По данным ПФУ, речь идет о ежемесячных пожизненных выплатах украинским судьям. В среднем их пенсия может достигать 97,7 тыс. грн.
Такие суммы выплачивают 3639 гражданам, в то время как всего в стране насчитывается 10,69 миллиона пенсионеров.
Среди пенсионеров это единственная группа лиц, выплаты которым не ограничиваются. Согласно закону, в стране установлен максимальный уровень возможных пенсионных выплат. Граждане могут получать не более 20,9 тыс. грн, то есть десять прожиточных минимумов.
В то время как у судей есть право на неограниченные размеры выплат. На данную категорию людей вообще не распространяются общенациональные нормы назначения пенсий. Им выплачивают пенсии в размере части заработной платы работающего судьи. Для остальных граждан действуют четкие правила в соответствии с утвержденной формулой. Она не позволяет иметь подобные выплаты.
Какие пенсии у простых украинцев
В Украине размер средней пенсии составляет 5,2 тысячи гривен. В то же время средний размер пенсионной выплаты по возрасту, не считая граждан, вышедших на отдых по специальным законам, несколько меньше — 5,14 тыс. грн.
В июне этого года некоторым украинским гражданам пожилого возраста выплатят повышенные пенсии. Речь идет об около 600 тысячах граждан, которые продолжают работать, будучи пенсионерами.
Сумма выплат для каждого индивидуальна с учетом приобретенного стажа и заработной платы. Размеры пенсий пенсионеров, которые продолжают работать, считают путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.
Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.