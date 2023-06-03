Пенсии до 100 тыс. грн — кто имеет право на обеспеченную старость

Женщины пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что в стране есть категория людей, которая имеет право на обеспеченную старость с ежемесячными выплатами около 100 тысяч гривен. Такие суммы получают всего несколько тысяч украинцев.

Об этом свидетельствует информация, которую предоставили специалисты фонда изданию Obozrevatel.

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Кто получает около 100 тыс. грн

По данным ПФУ, речь идет о ежемесячных пожизненных выплатах украинским судьям. В среднем их пенсия может достигать 97,7 тыс. грн.

Такие суммы выплачивают 3639 гражданам, в то время как всего в стране насчитывается 10,69 миллиона пенсионеров.

Среди пенсионеров это единственная группа лиц, выплаты которым не ограничиваются. Согласно закону, в стране установлен максимальный уровень возможных пенсионных выплат. Граждане могут получать не более 20,9 тыс. грн, то есть десять прожиточных минимумов.

В то время как у судей есть право на неограниченные размеры выплат. На данную категорию людей вообще не распространяются общенациональные нормы назначения пенсий. Им выплачивают пенсии в размере части заработной платы работающего судьи. Для остальных граждан действуют четкие правила в соответствии с утвержденной формулой. Она не позволяет иметь подобные выплаты.

Какие пенсии у простых украинцев

В Украине размер средней пенсии составляет 5,2 тысячи гривен. В то же время средний размер пенсионной выплаты по возрасту, не считая граждан, вышедших на отдых по специальным законам, несколько меньше — 5,14 тыс. грн.

В июне этого года некоторым украинским гражданам пожилого возраста выплатят повышенные пенсии. Речь идет об около 600 тысячах граждан, которые продолжают работать, будучи пенсионерами.

Сумма выплат для каждого индивидуальна с учетом приобретенного стажа и заработной платы. Размеры пенсий пенсионеров, которые продолжают работать, считают путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.