Пенсии по 50 тыс. грн — при каких условиях выплаты могут быть больше

Люди пожилого возраста. Фото: google.com

Исландия считается страной, где одна из лучших мировых пенсионных систем. Если бы Украина последовала ее примеру, то пенсии украинцев достигали бы 50 тыс. гривен.

Об этом рассказывает аналитик ВСУ Даниил Величко.

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Так, в Исландии пенсия состоит из обязательной государственной и обязательной накопительной с распределением по доходности 20 и 80 процентов. Государственную пенсию, как и в Украине, начинают выплачивать гражданам при достижении пенсионного возраста. Объем накопительной частной пенсии формируется из ежемесячных вкладов, не менее 12% дохода. Администрируют вклады накопительной пенсионной системы 38 лицензированных финансовых организаций, которые приумножают активы пенсионеров на уровне не менее 56% от средней заработной платы.

Эксперт отмечает, что если бы подобная накопительная система заработала в начале войны, то при ежемесячных взносах в размере 10% от дохода, например, военнослужащий в среднем накопил бы за год около 50 тыс. гривен. Если бы рядовые украинцы со средней зарплатой начали откладывать уже с сегодняшнего дня следующие 40 лет, то в результате вышла бы пенсия в 50 тыс. гривен.

По его словам, в государственном масштабе объем средств, который аккумулировался такими накопительными организациями и реинвестировался в экономику, достигал бы около миллиарда гривен ежемесячно. Это, в свою очередь, позволило бы создать множество рабочих мест с таким инструментом кредитования и инвестиций.

"В то же время мировая практика показывает, что роль государства в обеспечении институциональности такой структуры бесспорна. Должны быть сформированы критерии использования средств: рамки инвестирования в одну организацию или по одному финансовому инструменту или временные рамки. Они минимизируют злоупотребление средствами и повысят доверие общества к механизму. В конце концов., государство должно стать гарантом выплат пенсий в случае банкротства организации", — резюмировал военный аналитик.

Меценатские пенсии

Следует отметить, что в Украине заработала система меценатских пенсий, в рамках которой все желающие могут вносить благотворительные взносы в поддержку пенсионеров, получающих мизерные выплаты. Разрешается перечислять средства как на конкретное имя, так и для всех, рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Персонализированные доплаты пенсионерам составят 70% от суммы внесенного взноса. Их они смогут получить уже в следующем месяце. А остальную сумму (30%) Пенсионный фонд распределит между другими пенсионерами с самыми низкими пенсиями в солидарной системе.

Приобщить к этой схеме Пенсионный фонд, когда деньги можно просто передать из рук в руки, решили из-за того, что так 30% пожертвований будут идти на нужды малообеспеченных пенсионеров, которых сегодня около 4,7 млн человек.

Напомним, пенсии украинских прокуроров превышают размер выплат таких же специалистов в странах Европы. В частности, украинцы получают примерно столько же, сколько британцы.

Также мы писали, что бывшие судьи Конституционного суда Украины (КСУ) получают самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен ежемесячно. В ВР инициировали сокращение пенсий, что предусматривает проект закона №8321.