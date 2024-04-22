Пенсии в Украине — ПФУ объяснил особенности перерасчета выплат работающим пенсионерам

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях перерасчета пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля 2024 года. Известно, когда поступят повышенные выплаты на счета.

Об этом сообщается на странице ПФУ в соцсети Facebook.

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Страховой стаж и перерасчет пенсий с 1 апреля

Как отмечают в Пенсионном фонде, с 1 апреля выплаты будут автоматически пересчитаны гражданам, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта текущего года получили 24 месяца страхового стажа или отработали не менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета прошло два года.

Однако, если на 1 марта текущего года пенсионер приобрел не менее 24 месяцев стажа, перерасчет осуществят с учетом стажа, а пенсию могут вычислить с того заработка, с учетом которого была исчислена пенсия во время ее назначения или предварительного пересчета, или, если целесообразно, учтут, в частности, заработок, получаемый гражданином, работая после назначения или предварительного перерасчета пенсионной выплаты.

"В то же время показатель средней зарплаты (дохода), который был учтен при назначении или предварительном перерасчете пенсии, не меняется", — уточнили в ПФУ.

Однако если после назначения или предварительного перерасчета выплаты на 1 марта текущего года гражданин приобрел менее 24 месяцев стажа, перерасчет пенсии осуществят не ранее, чем через два года после ее назначения или предварительного перерасчета, учитывая только приобретенный стаж. Зарплата для исчисления пенсии не меняется.

Когда поступят новые суммы средств работающим пенсионерам

Как пояснили в ПФУ, дата осуществления перерасчета выплат работающим пенсионерам — 1 апреля текущего года.

Пересчет будет осуществлен после того, как в Госреестр общеобязательного государственного соцстрахования поступит информация об уплате единого взноса за первый квартал текущего года (срок представления отчетов — до 10 мая 2024 года).

Учитывая это, в июне текущего года пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат повышение размеры выплат и доплату за два предыдущих месяца, начиная с апреля.

В то же время, работающим пенсионерам, имеющим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет доступен только в том случае, если достигли пенсионного возраста.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионерам в Украине доступны разные виды специальных надбавок к пенсии. Среди них есть доплаты по возрасту.

Мы также сообщали, что Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 апреля 2024 года. В Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, а средняя выплата составляет 5 743 гривны.