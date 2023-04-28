Пенсии назначат не всем — ПФУ объяснил, как не остаться без денег после 60

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году — это не менее 30 лет. При этом к 2028 году он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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В ПФУ ответили на вопрос гражданки, которая рассказала о том, что уволилась с предыдущей работы, а на новую устроиться не успела.

"Могу я уплатить добровольные взносы за эти несколько месяцев, чтобы не терять стаж?", — говорится в сообщении украинки.

В Пенсионном фонде отметили, что возможность уплаты добровольных взносов за себя или в пользу третьих лиц прописана в законодательстве и реализуется в практической плоскости.

"Вы уже можете воспользоваться таким правом в любое удобное для вас время", — ответили в ПФУ.

Как внести взносы

Для этого нужно зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда www.portal.pfu.gov.ua. Там необходимо выбрать опцию "Договор на добровольное участие", заполнить форму и уплатить добровольный взнос.

В ПФУ отметили, что размер и периодичность уплаты добровольного взноса гражданин может определить самостоятельно.

Однако подчеркивают, что для того, чтобы в страховой стаж зачислился один полный месяц, размер добровольного взноса должен быть не меньше объема минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы. Сейчас это 1,47 тысячи гривен.

В Украине право на назначение пенсионных выплат по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Лишь некоторым отдельным категориям граждан могут назначаться до достижения возраста 60 лет. Такие нормы прописаны в ст. 26 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Чтобы в 2023 году выйти на пенсию после достижения 60 лет, нужно наличие не менее 30 лет страхового стажа. После достижения 63 лет — не менее 20, 65 — не менее 15 лет, напомнили в Пенсионном фонде.

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде отчитались о завершении финансирования пенсионных выплат за апрель текущего года. Общая сумма средств, направленная на выплаты, оказалась меньше, чем было в марте.