Стаж українці можуть докупити — відомо, як зросте розмір пенсії

Жінка за комп'ютером. Фото: Unplush

Громадяни України можуть купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір. Робити це можна як за самих себе, так і за інших.

Про те, як це зробити, розповіли детально у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Скільки коштує купівля стажу

У 2023 році місяць стажу коштує 2,94 тис. грн, один рік відповідно — 35,37 тис. грн, а два роки — 70,75 тис. грн, три роки — 106,12 тис. грн.

Сплачену суму врахують за місяць, коли її сплатили. Пенсійний фонд зарахує його до страхового стажу та врахує суму як зарплату (для незастрахованих громадян) чи збільшить офіційний дохід для обрахунку пенсії (для застрахованих осіб).

Як стверджують фахівці, кожні добровільно сплачені 100 грн збільшать місячну заробітну плату, яку врахують під час призначення пенсійної виплати, на близько 455 грн.

Як докупити стаж — покрокова інструкція

У ПФУ зауважують, що необхідно розрізняти два типи Договорів добровільної участі:

Договір добровільної сплати ЄСВ з Державною Податковою службою;

Договір приєднання з Пенсійним фондом України про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування.

Для укладання Договору з Пенсійним фондом необхідно авторизуватись через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія", мобільний додаток "Дія" та виконати наступні кроки:

1. Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

2. Обрати у правій частині екрана кнопку: "Добровільна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування" (Договір приєднання).

3. Заповнити дані про особу, на користь якої ви бажаєте сплачувати внески:

прізвище, ім’я, по батькові,

податковий номер,

серію та номер паспорта,

дату народження.

4. Переглянути друковану форму Договору. Під час перевірки треба звернути увагу на обов’язкові дані для заповнення: прізвище, ім’я, податковий номер, серія та номер паспорта, дата народження. Унікальний номер ЄДДР та по батькові заповнювати не обов’язково.

5. Надати згоду на передачу та обробку персональних даних та підтвердити дані особи.

6. Підписати та сплатити.

7. Переглянути "Статус звернення" в пункті меню "Мої звернення".

8. Перевірити укладені Договори в пункті меню на екрані зліва "Договори на добровільну участь".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році посиляться правила виходу на пенсію за віком для громадян. Очікується, що зросте тривалість страхового стажу.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.