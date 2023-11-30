Стаж украинцы могут докупить — известно, как вырастет размер пенсии

Женщина за компьютером. Фото: Unplush

Граждане Украины могут покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер. Делать это можно как за самих себя, так и других.

О том, как это сделать, подробно рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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В 2023 году месяц стаж стоит 2,94 тыс. грн, один год соответственно — 35,37 тыс. грн, а два года — 70,75 тыс. грн, три года — 106,12 тыс. грн.

Уплаченную сумму учтут за месяц, когда ее уплатили. Пенсионный фонд отнесет его к страховому стажу и учтет сумму в качестве зарплаты (для незастрахованных граждан) или увеличит официальный доход для счета пенсии (для застрахованных лиц).

Как утверждают специалисты, каждые добровольно уплаченные 100 грн увеличат месячную заработную плату, которую учтут при назначении пенсионной выплаты, на 455 грн.

Как докупить стаж — пошаговая инструкция

В ПФУ отмечают, что необходимо различать два типа Договоров добровольного участия:

Договор добровольной уплаты ЕСВ с Государственной Налоговой службой;

Договор о присоединении с Пенсионным фондом Украины о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование.

Для заключения Договора с Пенсионным фондом необходимо авторизироваться через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или Единый государственный вебпортал электронных услуг "Дія", мобильное приложение "Дія" и выполнить следующие шаги:

1. Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

2. Выбрать в правой части экрана кнопку: "Добровольная уплата страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование" (Договор присоединения).

3. Заполнить данные о лице, в пользу которого вы хотите уплачивать взносы:

фамилия, имя, отчество,

налоговый номер,

серию и номер паспорта,

дату рождения.

4. Просмотреть печатную форму Договора. Во время проверки следует обратить внимание на обязательные данные для заполнения: фамилия, имя, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения. Уникальный номер ЕГДР и отчество заполнять не обязательно.

5. Дать согласие на передачу и обработку персональных данных и подтвердить данные личности.

6. Подписать и оплатить.

7. Просмотреть "Статус обращения" в пункте меню "Мои обращения".

8. Проверить заключенные Договоры в пункте меню на экране слева "Договоры на добровольное участие".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году усилятся правила ухода на пенсию по возрасту для граждан. Ожидается, что возрастет продолжительность страхового стажа.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.