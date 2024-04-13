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Доплаты к пенсиям — часть украинцев получит на 20% больше

13 апреля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии и доплаты в 20% — кто из украинцев получит больше
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинским пенсионерам предусмотрена дополнительная надбавка к пенсии в размере 20%. В связи с полномасштабной войной многие граждане переместились на запад страны, в частности в горную местность. Именно за проживание на такой территории и предусмотрены доплаты

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Право на горную надбавку

По законодательству, такое преимущество доступно как для постоянных жителей горных населенных пунктов, так и для переселенцев.

Соответствующий вопрос доплат регулирует закон "О статусе горных населённых пунктов Украины".

"Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые приобрели статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20 процентов. Финансирование увеличения размера пенсий, предусмотренное этой частью, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины", — отмечается в статье шестой закона.

Однако к горным населенным пунктам относятся не все населенные пункты Закарпатья. В области в около 190 населенных пунктов есть статус "горных". Соответствующие доплаты предоставляют около 50 тыс. граждан.

Как получить доплату к пенсии в 20%

Сумма доплаты определяется индивидуально. Она составляет 20% от основного размера пенсии. Чтобы получить надбавку, необходимо, чтобы в этих населенных пунктах были определенные трудности с социально-бытовым обслуживанием, а также транспортной доступностью или сферой занятости.

Получить надбавку можно, если оформить специальное удостоверение, где будет подтверждаться проживание в горном населенном пункте или столкновение с неразвитыми сферами.

Соответствующие удостоверения оформляются через местные органы или Центры предоставления административных услуг. Их выдают в течение 30 календарных дней после того, как было подано заявление. Также необходимы:

  • паспорт гражданина;
  • справка о постоянном проживании в горном населенном пункте;
  • справка с места работы, если работают в горном населенном пункте;
  • два фото размером 3х4см;
  • вид на жительство в Украине (для иностранных граждан/лиц без гражданства).

Переселенцы тоже могут получить такие удостоверения, предоставив документы, подтверждающие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине весной 2024 года власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.

Также в Пенсионном фонде рассказали, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям. Такие надбавки для украинцев назначают независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.

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