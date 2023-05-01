Пенсії та соцвиплати українцям — чи зміниться щось з 1 травня

Українські громадяни різного віку. Фото: Новини.LIVE

З 1 травня 2023 року на українців чекає низка змін. Зокрема, хоч підвищення комунальних тарифів поки що не буде, проте багато громадян можуть втратити субсидію на житлово-комунальні послуги.

Про те, які зміни очікуються у травні, повідомляє видання Новини.LIVE.

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Комунальні тарифи

У травні тарифи ЖКГ залишаться чинними, однак підвищення вартості деяких комунпослуг продовжують обговорювати. Зокрема, влітку може зрости вартість електроенергії. У Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що в уряді розглядають два варіанти підвищення тарифу: до 2,40 гривні і до 2,80 гривень за 1 кВт-год. Йдеться про верхню межу тарифу, тоді як нижню планують залишити без змін.

Кабінет міністрів продовжив ще на місяць пільгові ціни для споживачів, оскільки остаточного рішення щодо моделі підвищення ще не ухвалили. Тож, до кінця травня тарифи зберігатимуться на рівні:

1,44 грн/кВт-година (за умови споживання до 250 кВт на місяць);

1,68 грн/кВт-година при споживанні більше 250 кВт.

Тарифи на водопостачання у травні у низці міст та населених пунктів зміняться. Деякі водоканали ухвалили рішення підняти ціни, оскільки наділені таким правом, тоді як у НКРЕКП відповідного рішення ще немає.

Наприкінці квітня закінчується термін дії річних контрактів на постачання природного газу побутовим споживачам, укладеним із газопостачальними компаніями. Проте ціни на газ для населення залишаться незмінними ще на рік — 7,96 гривні за кубометр з ПДВ. Таке рішення ухвалив НАК "Нафтогаз України". Є ще вісім приватних постачальників послуг. У разі, якщо вони не продовжать контракти з клієнтами, то газ споживачам продаватиме "Нафтогаз" за фіксованою вартістю 7,96 грн.

Варто зауважити, що на період дії воєнного стану в Україні діє мораторій на тарифи на постачання та розподіл газу, гарячу воду, опалення. Вартість цих послуг має залишатися на довоєнному рівні.

Також уряд підтримав внутрішньо переміщених осіб, у яких пошкоджене житло. З них не стягуватимуть борги за комунальні послуги. Йдеться про заборгованість, що накопичилася після російського вторгнення на територію України. Рішення має діяти до кінця воєнного стану.

Нові субсидії

Разом із закінченням опалювального сезону житлові субсидії більшості одержувачів перепризначать автоматично, однак не всім.

Так, у травні субсидію можуть втратити домогосподарства, які мають заборгованість за комунальні послуги сукупно від 680 грн або протерміновану на понад три місяці, термін позовної давності якої не закінчився.

Окрім того, для того, щоб призначили субсидії на неопалювальний період, необхідно повторно подати документи, якщо:

у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Документи потрібно подати особисто в органи Пенсійного фонду України (ПФУ) або уповноваженій посадовій особі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад. Якщо такі зміни були, отримувачі субсидії мають повідомити про це в органи Фонду не пізніше, ніж за 30 днів до початку нового періоду отримання субсидії.

Надіслати заяву та декларацію можна поштою на адресу ПФУ чи онлайн (на сайті, через додаток ПФУ, через портал держпослуг "Дія").

У разі подання заяв упродовж двох місяців з початку неопалюваного сезону субсидію призначать з початку цього періоду.

Перерахунок пенсій

У травні перерахують виплати пенсіонерам, які продовжують працювати. Це здійснять у рамках чергового етапу підвищення виплат із квітня. Через особливості подання звітності, пенсії зможуть перерахувати тільки цього місяця.

Як пояснили у ПФУ, "право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, отриманий зокрема, до лютого поточного року, і те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам провадиться у травні". Таким чином, працюючі пенсіонери, які мають не менше двох років стажу з моменту останнього перерахунку, зможуть розраховувати на збільшення виплат, однак нарахують їх у червні сумарно за квітень та травень.

Виплати переселенцям

У травні внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні продовжать отримувати державну грошову допомогу у розмірі дві тисячі гривень або три тисячі гривень — для дітей та осіб з інвалідністю. Жодних змін не очікується.

На допомогу можуть розраховувати громадяни у випадку, якщо виїхали з території активних бойових дій чи тимчасово окупованих регіонів. Актуальний список можна знайти на сайті Міністерства реінтеграції.

Варто зауважити, що деякі міжнародні організації повторно розпочали виплату фінансової допомоги переселенцям. Наприклад, у Запорізькій та Закарпатській областях переселенці можуть отримати 6,6 тис. грн від організації Dorcas.

Компенсації за зруйноване житло "еВідновлення"

З 10 травня 2023 року стартує тестовий запуск програми компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло у зв'язку з війною в Україні. Оформити допомогу можна через "Дію".

Однак українці зможуть витратити кошти виключно на будівельні матеріали чи на оплату послуг підрядника. Розмір компенсацій встановлюватиме спецкомісія, а кошти зарахують на спеціальний рахунок у банку. У пріоритеті — учасники бойових дій, родини загиблих військових, мобілізовані, багатодітні сім'ї та особи з інвалідністю.

Максимальна сума компенсації за один пошкоджений об’єкт — 500 тис. грн.

Зміни для водіїв

З 1 травня для водіїв знімуть обов'язковість увімкнення ближнього світла фар чи ходових вогнів за містом, відповідно до ПДР. Таке правило пов’язане з необхідністю додаткового позначення транспорту в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період. У такий час це вважається правопорушенням і водіям загрожує штраф у розмірі 425-510 грн.

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Також ми писали, що в Україні деякі пенсіонери мають право отримати відразу шість виплат авансом. Йдеться про тих, хто збирається виїхати за кордон.