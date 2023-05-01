Пенсии и соцвыплаты украинцам — изменится ли что-то с 1 мая

Украинские граждане разных возрастов. Фото: Новини.LIVE

С 1 мая 2023 года украинцев ждет ряд изменений. В частности, хоть повышения коммунальных тарифов пока не будет, однако многие граждане могут потерять субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Какие изменения ожидаются в мае, сообщает издание Новини.LIVE.

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Коммунальные тарифы

В мае тарифы ЖКХ останутся прежними, однако повышение стоимости некоторых коммунуслуг продолжают обсуждать. В частности, летом может вырасти стоимость электроэнергии. В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявили, что в правительстве рассматривают два варианта повышения тарифа: до 2,40 грн и до 2,80 грн за 1 кВт-ч. Речь идет о верхней границе тарифа, в то время как нижнюю планируют оставить без изменений.

Кабинет министров продлил еще на месяц льготные цены для потребителей, поскольку окончательного решения о модели повышения еще не приняли. Так что до конца мая тарифы будут сохраняться на уровне:

1,44 грн/кВт-час (при условии потребления до 250 кВт в месяц);

1,68 грн/кВт-час при потреблении более 250 кВт.

Тарифы на водоснабжение в мае в ряде городов и населённых пунктов изменятся. Некоторые водоканалы приняли решение поднять цены, поскольку наделены таким правом, тогда как у НКРЭКУ соответствующего решения еще нет.

В конце апреля истекает срок действия годовых контрактов на поставку природного газа бытовым потребителям, заключенным с газоснабжающими компаниями. Однако цены на газ для бытовых клиентов останутся неизменными еще на год — 7,96 грн за кубометр с НДС. Такое решение принял НАК "Нафтогаз Украины". Есть еще восемь частных поставщиков услуг. В случае если они не продлят контракты с клиентами, то газ потребителям будет продавать "Нафтогаз" по фиксированной стоимости 7,96 грн.

Следует отметить, что на период действия военного положения в Украине установлен мораторий на тарифы на поставку и распределение газа, горячую воду, отопление. Стоимость этих услуг должна оставаться на довоенном уровне.

Также правительство поддержало внутренне перемещенных лиц, у которых повреждено жилье. С них не будут взимать долги за коммунальные услуги. Речь идет о накопившейся задолженности после российского вторжения на территорию Украины. Решение должно действовать до конца военного положения.

Новые субсидии

Вместе с окончанием отопительного сезона жилищные субсидии большинству получателей переназначат автоматически, но не всем.

Так, в мае субсидию могут потерять домохозяйства, имеющие задолженность за коммунальные услуги совокупно от 680 грн, или просроченную более чем на три месяца, срок исковой давности которой не истек.

Кроме того, для того чтобы назначили субсидии на неотапливаемый период, необходимо повторно подать документы, если:

в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Документы следует подать лично в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин. Если такие изменения были, получатели субсидии должны уведомить об этом органы Фонда не позднее, чем за 30 дней до начала нового периода получения субсидии.

Отослать заявление и декларацию можно по почте на адрес ПФУ или онлайн (на сайте, через приложение ПФУ, через портал госуслуг "Дія").

В случае подачи заявлений в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона субсидию назначат с начала этого периода.

Перерасчет пенсий

В мае пересчитают выплаты пенсионерам, которые продолжают работать. Это будет осуществлено в рамках очередного этапа повышения выплат с апреля. Из-за особенностей представления отчетности, пенсии смогут пересчитать только в этом месяце.

Как пояснили в ПФУ, "право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, полученный в частности, до февраля текущего года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам производится в мае". Таким образом, работающие пенсионеры, имеющие не менее двух лет стажа с момента последнего перерасчета, смогут рассчитывать на увеличение выплат, однако начислят их в июне суммарно за апрель и май.

Выплаты переселенцам

В мае внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине продолжат получать государственную денежную помощь в размере две тысячи гривен или три тысячи гривен — для детей и лиц с инвалидностью. Никаких изменений не ожидается.

На помощь могут рассчитывать граждане, если выехали с территории активных боевых действий или временно оккупированных регионов. Актуальный список можно найти на сайте Министерства реинтеграции.

Следует отметить, что некоторые международные организации повторно приступили к выплате финансовой помощи переселенцам. К примеру, в Запорожской и Закарпатской областях переселенцы могут получить 6,6 тыс. грн от организации Dorcas.

Компенсации за разрушенное жилье "єВідновлення"

С 10 мая 2023 года стартует тестовый запуск программы компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье в связи с войной в Украине. Оформить помощь можно через "Дію".

Однако украинцы смогут потратить средства исключительно на строительные материалы или услуги подрядчика. Размер компенсаций будет устанавливать спецкомиссия, а средства будут зачислены на специальный счет в банке. В приоритете — участники боевых действий, семьи погибших военных, мобилизованные, многодетные семьи и лица с инвалидностью.

Максимальная сумма компенсации за один поврежденный объект — 500 тыс. грн.

Изменения для водителей

С 1 мая для водителей снимут обязательность включения ближнего света фар или ходовых огней за городом, согласно ПДД. Такое правило связано с необходимостью дополнительного обозначения транспорта в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период. В это время это считается правонарушением и водителям грозит штраф в размере 425-510 грн.

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Также мы писали, что в Украине некоторые пенсионеры имеют право получить сразу шесть выплат авансом. Речь идет о тех, кто собирается уехать за границу.