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Пенсії у 10 тис. грн: хто з українців може отримувати більше

16 червня 2023 05:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії у 10 тис. грн — хто з українців може отримувати більше
Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі громадяни можуть розраховувати на пенсію, яка сягатиме 10 тис. грн. Це можливо за умови наявності певної кількості років трудового стажу та значно вищої від середньої заробітної плати.

Про це йдеться у матеріалах одного з обласних управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто може отримати пенсію у 10 тис. грн

Як зазначають фахівці, удвічі більший розмір пенсії можуть отримати ті громадяни, які мають 35 років стажу і отримували зарплату у 2,2 раза більшу від середньої в країні, тобто нині це 31,1 тис. гривень.

Згідно з формулою розрахунку пенсій, роки стажу потрібно помножити на середній розмір зарплати в країні за останні три роки (12,15 тис. грн), на співвідношення зарплатні громадянина до середньої, а також на 1%. Тобто кожен відпрацьований рік дає 1% розрахункового заробітку. Він суттєво нижчий за останню зарплатню громадянина.

За умови, що середня заробітна плата становить 13,42 тис. грн, а зарплатня громадянина — 26,84 тис. грн, то особистий коефіцієнт заробітку дорівнює 2. Цифру необхідно помножити на середню зарплатню по країні за три останні роки. Буде порахована зарплата у 24,31 тис. грн.

Людині для отримання 50% розрахункового розміру заробітку доведеться працювати після свого 60-річчя, тоді як загальний стаж має бути на рівні 50 років.

Більше про пенсії

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду, у червні були додаткові видатки. Йдеться про підвищення виплат працюючим пенсіонерам. На це пішло близько 89 млн грн. Обсяг пенсії збільшили для понад 401 тис. громадян, середній розмір підвищення становив 221 грн.

Також ми писали, що в країні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.

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