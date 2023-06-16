Пенсии в 10 тыс. грн — кто из украинцев может получать больше

Женщины пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане могут рассчитывать на пенсию, которая составит 10 тыс. грн. Это возможно при наличии определенного количества лет трудового стажа и значительно высшей от средней заработной платы.

Об этом говорится в материалах одного из областных управлений Пенсионного фонда (ПФУ).

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Кто может получить пенсию в 10 тыс. грн

Как отмечают специалисты, вдвое больший размер пенсии могут получить те граждане, которые имеют 35 лет стажа и получали зарплату в 2,2 раза больше средней в стране, то есть сейчас это 31,1 тыс. гривен.

Согласно формуле расчета пенсий, годы стажа нужно умножить на средний размер зарплаты в стране за последние три года (12,15 тыс. грн), на соотношение зарплаты гражданина к средней, а также на 1%. То есть, каждый отработанный год дает 1% расчетного заработка. Он существенно ниже последней зарплаты гражданина.

При условии, что средняя заработная плата составляет 13,42 тыс. грн, а зарплата гражданина — 26,84 тыс. грн, личный коэффициент заработка будет равен 2. Цифру необходимо умножить на среднюю зарплату по стране за последние три года. Будет подсчитана зарплата в 24,31 тыс. грн.

Человеку для получения 50% расчетного размера заработка придется работать после своего 60-летия, в то время как общий стаж должен быть на уровне 50 лет.

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Напомним, по данным Пенсионного фонда, в июне были дополнительные расходы. Речь идет о повышении выплат работающим пенсионерам. На это ушло около 89 млн грн. Объем пенсии увеличили более чем для 401 тыс. граждан, средний размер повышения составил 221 грн.

Также мы писали, что в стране для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году это не менее 30 лет. При этом к 2028 году он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.