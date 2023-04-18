Пенсии в 10 тыс. грн — ПФУ рассказал, какие выплаты сейчас начисляют украинцам

Украинская пенсионерка на отдыхе в парке Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие суммы ежемесячных выплат получают украинские пенсионеры. В частности, от 5 тысяч гривен начисляют 23,1% пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Так, несмотря на распространенное мнение о том, что украинским пожилым людям выплачивают маленькие пенсии, некоторые граждане получают достаточно немалые выплаты. Около 1 миллиона украинцев получают пенсии в более чем 10 тысяч гривен.

По информации ПФУ, размеры пенсий такие:

до 2 тыс. гривен — 67,8 тыс. человек. Средняя пенсия — 1,22 тыс. гривен;

от 2 тыс. до 3 тыс. гривен — 3,1 млн человек. Средняя пенсия — 2,6 тыс. гривен;

от 3 тыс. до 4 тыс. гривен — 2,282 млн человек. Средняя пенсия — 3,5 тыс. гривен;

от 4 тыс. до 5 тыс. гривен — 1,626 млн человек. Средняя пенсия — 4,4 тыс. гривен;

от 5 тыс. до 10 тыс. гривен — 23,1%, 2,47 млн человек. Средняя пенсия — 6,82 тыс. гривен;

более 10 тыс. гривен — 1,06 млн человек. Средняя пенсия составляет 14,58 тысячи гривен.

Где самые высокие пенсии в Украине

По данным ПФУ, всего в Украине насчитывается 10,7 млн человек, которым начисляют пенсии. В среднем размер выплаты составляет 5,23 тысячи гривен.

Самые высокие пенсии: в Киеве — 7,13 тыс. гривен; в Донецкой области — 6,56 тыс. гривен; в Луганской — 6 тыс. гривен; в Днепропетровской — 5,8 тыс. гривен.

Самые низкие пенсии — в Тернопольской области — 3,99 тыс. гривен; в Закарпатской — 4,16 тыс. гривен; в Черновицкой — 4,18 тыс. гривен.

Следует отметить, что по данным ПФУ, средний размер пенсии народного депутата за 2022 год составил около 15,5 тыс. гривен. Это без учета доплат, повышений, надбавок и выплат. Всего за год из бюджета тратили на пожизненное содержание одного политика более 136 тысяч гривен.

В среднем прокуроры на пенсии получали в прошлом году выплаты на уровне почти 22 тысяч гривен (около 600 евро по курсу НБУ) без учета многочисленных доплат, повышений, надбавок и компенсаций. Годовая сумма расходов составила почти два миллиона — 1,754 млн гривен.

Средний размер пенсий судей в прошлом году колебался от 91,7 до 96,5 тыс. гривен.

Что еще следует знать

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в апреле текущего года. Украинцам в этом месяце направили 34,9 млрд. гривен.

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам.