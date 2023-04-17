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ПФУ розповів про фінансування пенсій у квітні

17 квітня 2023 11:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПФУ розповів про фінансування пенсій у квітні
Українські пенсіонерки на відпочинку у парку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування пенсій у квітні поточного року. Українцям цього місяця спрямували 34,9 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Деталі

За даними Пенсійного фонду, на пенсійні виплати спрямували 7,5 млрд грн через АТ "Укрпошта", 27,4 млрд грн — через уповноважені фінустанови для виплат.

Варто зауважити, що минулого місяця витратили на 6,6 млрд гривень (13%) більше проти лютого. На пенсії спрямували 57,6 млрд гривень.

За даними ПФУ, загалом в Україні налічується 10,7 млн людей, яким нараховують пенсії. У середньому розмір виплати становить 5,23 тис. гривень.

Найвищі пенсії: у Києві — 7,13 тис. гривень; у Донецькій області — 6,56 тис. гривень; у Луганській — 6 тис. гривень; у Дніпропетровській — 5,8 тис. гривень. Найнижчі пенсії — у Тернопільській області — 3,99 тис. гривень; у Закарпатській — 4,16 тис. гривень; у Чернівецькій — 4,18 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

Раніше ми писали, що у Пенсійному фонді оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.

Також повідомлялося, що президент підписав закон № 2981-ІХ щодо захисту пенсійних прав для громадян, які проживають на території тимчасово окупованих територій (ТОТ) або в зонах бойових дій. Закон визначає порядок призначення пенсії за умов, коли громадяни не можуть нормально звернутися до органів Пенсійного фонду для оформлення пенсії.

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