Пенсии в Украине — кому из чернобыльцев начисляют 13 тыс. грн

Мужчина пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

О том, кто может претендовать на такие выплаты, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как отметили в Пенсионном фонде, такую сумму выплат теперь начисляют пенсионерам-чернобыльцам первой категории. В ПФУ уточнили, кого относят к этой категории. Речь идет о лицах с инвалидностью среди участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и пострадавших от аварии, в отношении которых установлена причинно-следственная связь инвалидности с катастрофой.

В марте в Украине повысили минимальный размер пенсионной выплаты. Он исчисляется с учетом средней зарплаты (дохода), с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за год, предшествующий году перерасчета ежемесячного пособия к пенсионной выплате.

В соответствии с изменениями в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" определено, что минимальный объем пенсии чернобыльцев не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью первой группы — 100% размера средней зарплаты в стране, с которой уплачены страховые взносы и учитываются для исчисления пенсии за предыдущий год;

для лиц с инвалидностью второй группы — 80%;

для лиц с инвалидностью третьей группы — 60%.

В случае, если ежемесячный объем пенсии для первой категории чернобыльцев не достигает таких размеров, то гражданам должны выплачивать ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в недостающей сумме.

Так, с 1 марта текущего года минимальный размер пенсии чернобыльцам первой категории не может быть ниже 13,37 тыс. грн, добавили в ПФУ.

Напомним, в Пенсионном фонде отчитались о завершении финансирования пенсионных выплат за апрель текущего года. Общая сумма средств, направленная на выплаты, оказалась меньше, чем было в марте.

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.