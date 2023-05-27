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Пенсии в 2023 году: что нового в законодательстве и какие изменения в выплатах

27 мая 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — какие изменения в выплатах в 2023 году
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины (ПФУ), как и другие государственные институты, адаптировался под реалии войны. Учитывая это, для пенсионеров ввели немало изменений.

Об обновленном законодательстве, новых подходах и выплатах в 2023 году рассказали в ПФУ изданию "Вечерний Киев".

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Новые услуги ПФУ

По словам руководителя отдела методологии и организации работы по применению пенсионного законодательства управления ПФУ в Киеве Людмилы Гребенниковой, Пенсионный фонд работает в системе экстерриториальности, что облегчает расчет с гражданами, ведь сейчас в стране много переселенцев, есть пенсионеры, покинувшие страну. Целый ряд услуг ПФУ доступны украинцам онлайн. В частности, сервис восстановления потерянного удостоверения через портал фонда или мобильное приложение.

Все вопросы могут решить дистанционно те пенсионеры, которые сейчас проживают за границей, связавшись с ПФУ через портал или приложение.

Для этого достаточно авторизироваться в системе с помощью приложения "Дія", системы BankID, квалифицированная цифровая подпись (КЭП).

Также фонд может автоматически назначать пенсии по возрасту лицам, у которых для этого есть необходимый страховой стаж — такую информацию можно просмотреть в своем персональном кабинете.

Что изменилось в выплатах

В 2023 году на пенсию в 60 лет имеют право выходить граждане, имеющие не менее 30 лет страхового стажа. Если не менее 20 лет, то на пенсию можно выйти только в 63 года, если еще меньше, то в 65 лет. Требования к стажу будут увеличиваться до 2028 года ежегодно.

Гражданин может поучаствовать в программе добровольной уплаты страховых взносов, если стажа не хватает, чтобы его "докупить". Так, один месяц стажа обойдется в минимум ЕСВ, то есть 1430 гривен.

Те, кто выехал за границу, продолжают получать пенсионные выплаты на банковские карты. Если же пенсионеры получали пенсии по почте, то в таком случае выплаты накапливаются в течение шести месяцев. Если гражданин не обратится за ними, то начисления могут быть приостановлены, а после подачи заявления возобновлены. Наличными пенсию можно получить только в том случае, если "Укрпочта" предоставляет такую услугу в стране, где находится пенсионер.

Кроме того, действует специальный закон, согласно которому назначаются пенсии по потере кормильца в случае смерти защищающих Украину. Если кормилец умер во время исполнения военной службы, то пенсия будет назначаться в размере 70% от денежного довольствия, добавили в ПФУ.

Больше о пенсиях

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

Также мы писали, что ПриватБанк выбрал трех победителей акции, рассчитанной на военных пенсионеров. В ее рамках три военных получили доплаты к пенсии в 20 тысяч гривен.

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