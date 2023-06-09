Пенсії в Україні — хто з українців у пріоритеті у праві на виплати

Пенсії в Україні: хто в пріоритеті у праві на виплати
В Україні деякі групи пенсіонерів завжди отримуватимуть виплати першими. У пріоритеті залишаються чотири категорії громадян.
Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).
Хто в пріоритеті у праві на виплати
За словами голови управління ПФУ у Вінницької області Олени Корчаки, в країні першим нараховують кошти тільки окремим категоріям людей. Йдеться про:
- учасників воєнних конфліктів;
- інвалідів війни;
- членів родин тих, хто загинув;
- громадян, у яких є особливі заслуги перед країною.
Примітно те, що останьою чергою нараховують виплати тим пенсіонерам, які продовжують працювати. Для цієї категорії громадян встановлені останні терміни.
Терміни виплати пенсій
Загалом пенсію в Україні нараховують громадянам у різні дати щомісячно у період з 4 до 25 числа.
Дату виплати пенсій через поштовий зв’язок встановлюють відповідно до складених графіків, а через банківські установи — дату визначають згідно з графіком перерахування грошових коштів у фінустанову, враховуючи рівномірний поділ пенсійних коштів.
Станом на 8 червня 2023 року ПФУ профінансував 20,1 млрд гривень на пенсійні виплати, зокрема 4,9 млрд грн через Укрпошту, 15,2 млрд грн — через уповноважені банки.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що в країні є категорія людей, яка має право на забезпечену старість зі щомісячними виплатами близько 100 тис. грн. Такі суми отримують лише кілька тисяч українців.
Також ми писали, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.