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Пенсії в Україні: хто в пріоритеті у праві на виплати

9 червня 2023 09:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — хто з українців у пріоритеті у праві на виплати
Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі групи пенсіонерів завжди отримуватимуть виплати першими. У пріоритеті залишаються чотири категорії громадян.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто в пріоритеті у праві на виплати

За словами голови управління ПФУ у Вінницької області Олени Корчаки, в країні першим нараховують кошти тільки окремим категоріям людей. Йдеться про:

  • учасників воєнних конфліктів;
  • інвалідів війни;
  • членів родин тих, хто загинув;
  • громадян, у яких є особливі заслуги перед країною.

Примітно те, що останьою чергою нараховують виплати тим пенсіонерам, які продовжують працювати. Для цієї категорії громадян встановлені останні терміни.

Терміни виплати пенсій

Загалом пенсію в Україні нараховують громадянам у різні дати щомісячно у період з 4 до 25 числа.

Дату виплати пенсій через поштовий зв’язок встановлюють відповідно до складених графіків, а через банківські установи — дату визначають згідно з графіком перерахування грошових коштів у фінустанову, враховуючи рівномірний поділ пенсійних коштів.

Станом на 8 червня 2023 року ПФУ профінансував 20,1 млрд гривень на пенсійні виплати, зокрема 4,9 млрд грн через Укрпошту, 15,2 млрд грн — через уповноважені банки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що в країні є категорія людей, яка має право на забезпечену старість зі щомісячними виплатами близько 100 тис. грн. Такі суми отримують лише кілька тисяч українців.

Також ми писали, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.

 

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