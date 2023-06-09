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Пенсии в Украине: кто в приоритете в праве на выплаты

9 июня 2023 09:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кто из украинцев в приоритете в праве на выплаты
Женщины пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые группы пенсионеров будут всегда получать выплаты первыми. В приоритете остаются четыре категории граждан.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто в приоритете в праве на выплаты

По словам главы управления ПФУ в Винницкой области Елены Корчаки, в стране первым насчитывают выплаты только отдельным категориям людей. Речь идет об:

  • участниках военных конфликтов;
  • инвалидах войны;
  • членах семей погибших;
  • гражданах, имеющих особые заслуги перед страной.

Примечательно, что в последнюю очередь начисляют выплаты тем пенсионерам, которые продолжают работать. Для данной категории людей установлены последние сроки.

Сроки выплаты пенсий

В общей сложности пенсию в Украине начисляют гражданам в разные даты ежемесячно в период с 4 до 25 числа.

Дату выплаты пенсий через почтовую связь устанавливают согласно составленным графикам, а через банковские учреждения — дату определяют согласно графику перечисления денежных средств в финучреждение, учитывая равномерное разделение пенсионных средств.

По состоянию на 8 июня 2023 года ПФУ профинансировал 20,1 млрд грн на пенсионные выплаты, в том числе 4,9 млрд грн через Укрпочту, 15,2 млрд грн — через уполномоченные банки.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что в стране есть категория людей, имеющая право на обеспеченную старость с ежемесячными выплатами около 100 тыс. грн. Такие суммы получают всего несколько тысяч украинцев.

Также мы писали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.

 

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