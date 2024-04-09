Пенсии в Украине — кому из украинцев летом повысят выплаты

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине летом планового повышения пенсионных выплат не будет. Однако с июня 2024 года часть граждан все же получит суммы значительно выше.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кому из пенсионеров летом повысят выплаты

Как сообщают в фонде, в июне повысятся пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан. А именно у тех, кому исполнилось больше определенное количество лет.

Такие возрастные надбавки будут добавлены к пенсии автоматически тем, кому исполнится 70, 75 и 80 лет. Размер надбавки следующий:

гражданам от 70 до 74 лет доплатят 300 гривен;

лицам от 75 до 79 лет включительно — по 456 гривен;

украинцам от 80 лет — по 570 грн.

Доплату предоставят гражданам, у которых пенсия меньше суммы в 10,34 тыс. гривен.

Кто еще из пенсионеров получит летом больше

По данным ПФУ, некоторая часть граждан в апреле этого года имеет право на перерасчет пенсионных выплат. Их повысят работающим пенсионерам из-за роста страхового стажа. Соответствующая категория лиц должна раз в два года получать такую надбавку.

Однако суммы надбавки к пенсии граждане получат всего через два месяца — в июне.

В фонде уточняют, что перерасчет производится только после получения сведений об уплате единого взноса за первый квартал года из Государственного реестра общеобязательного госсоциального страхования.

Такие отчеты поступают с задержкой до 10 мая, поэтому пенсионерам поступят суммы доплаты за два предыдущих месяца в июне 2024 года, добавили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как осуществляют перерасчет пенсий продолжающих работать граждан в 2024 году. Назвали составляющие и формулу расчета.

Ранее сообщалось, что в среднем в Украине пенсия судей составляет более 100 тысяч гривен, при этом некоторые из них могут получать более 200 тысяч гривен. Однако большинство обычных украинцев получают до 4 тысяч гривен пенсии.