Пенсии в Украине - ПФУ рассказал детали финансирования в июне

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ.

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Финансирование пенсий в июне

Как отмечают в Пенсионном фонде, в стране продолжается перечисление денежных средств гражданам.

"По состоянию на 5 июня профинансировано: 11,3 млрд грн — на пенсионные выплаты", — говорится в сообщении.

По информации ПФУ, из этой суммы 2,3 млрд грн направили на выплаты через отделения Укрпочты, 9 млрд грн — через уполномоченные банковские учреждения.

Также 1,171 млрд грн перечислили на страховые выплаты, в том числе 155,9 млн грн — на оплату больничных.

В мае Пенсионный фонд направил на выплату пенсий гражданам 57 млрд гривен, в апреле — 52,5 млрд грн.

Ранее власти сообщали, что задержек в финансировании пенсий не должно быть благодаря запасу прочности, накопленному в предыдущие месяцы. В Пенсионном фонде достаточно для этого средств.

78% пенсионеров получают выплаты через украинские банки. В частности, через ПриватБанк (4,56 млн или 54%), Ощадбанк (2,99 млн или 36%).

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что в стране есть категория людей, имеющая право на обеспеченную старость с ежемесячными выплатами около 100 тысяч гривен. Такие суммы получают всего несколько тысяч украинцев.

Также мы писали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.