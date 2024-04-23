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Пенсии в Украине — ПФУ рассказал, кто имеет право на более выгодные выплаты

23 апреля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсия станет больше — ПФУ рассказал, кто имеет право выбрать более выгодные выплаты
Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское законодательство предоставляет право гражданам выбирать среди разных видов пенсий. В частности, можно перейти на выплату по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца.

О том, какие выплаты имеют преимущества, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Кто имеет право изменить вид пенсии

Как уточнили в ПФУ, если пенсионер имеет инвалидность третьей группы и достаточно количества страхового стажа, то в таком случае пенсия по возрасту будет выгоднее, чем пенсия по такой группе инвалидности. Дело в том, что по правилам пенсионер с инвалидностью третьей группы может получать только 50% пенсии по возрасту.

Однако переходить с одного вида пенсии на другой не целесообразно в случае, если человек с третьей группой инвалидности еще не достиг пенсионного возраста, но уже имеет полный стаж. В таких условиях пенсию по инвалидности могут назначать сразу в сумме пенсии по возрасту, то есть в полном объеме.

В то же время, для граждан с первой и второй группой инвалидности решение зависит от возраста и стажа. Есть большая вероятность, что пенсия по инвалидности будет выгоднее пенсии по возрасту при таких условиях.

Как осуществить переход на другой вид пенсии

Для того, чтобы изменить вид пенсии, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Там следует подать соответствующее заявление.

Дата начала начисления новых выплат стартует со дня подачи заявления на основе документов, уже имеющихся в пенсионном деле.

Кроме того, специалисты должны учесть дополнительные сведения о стаже или заработке, если такая информация не включена в пенсионное дело, включая периоды после назначения пенсионных выплат.

Когда назначают пенсию

Назначение пенсии по инвалидности

Как сообщают в фонде, пенсия по инвалидности назначается, если человек потерял полную или частичную трудоспособность в результате болезни, а также увечья, не связанного с работой и инвалидности с детства.

Суммы пенсии по инвалидности следующие:

  • для лиц с инвалидностью первой группы — 100% пенсии по возрасту;
  • для лиц с инвалидностью второй группы — 90% пенсии по возрасту;
  • для лиц с инвалидностью третьей группы — 50% пенсии по возрасту.

Назначение пенсии по возрасту

По данным ПФУ, в 2024 году для получения пенсии по возрасту украинцы, достигшие пенсионного возраста (60 лет), должны иметь не менее 31 года стажа, в 63 года — 21 год; в 65 лет — минимум 15 лет. При этом в случае пенсии по возрасту, сумма выплаты будет зависеть от продолжительности страхового стажа и размера зарплаты.

В ближайшие пять лет минимальное количество стажа, необходимое для получения пенсии, будет расти. Следовательно, лица, которые выйдут на пенсию в 2028 году, должны иметь не менее 35 лет стажа для права на назначение пенсионных выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд обнародовал данные о средней пенсии по состоянию на 1 апреля 2024 года. В Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, а средняя выплата составляет 5,74 тыс. гривны.

Также мы сообщали, что украинские власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В результате это позволит существенно увеличить размер пенсий.

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