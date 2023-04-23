Пенсії в Україні — ПФУ розповів про деталі фінансування у квітні

Українські громадяни похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі фінансування пенсій у квітні 2023 року. Українцям цього місяця спрямували на виплати 52,5 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Деталі квітневого фінансування пенсії

За даними Пенсійного фонду, на пенсійні виплати спрямували 9,9 млрд гривень через АТ "Укрпошта", 42,6 млрд гривень — через уповноважені фінустанови для виплат.

Також там розповіли, скільки громадян отримують виплати через банки та відділення поштового зв’язку. Так, 77,8% пенсіонерів нараховують кошти через фінустанови, з яких 54,4% — через ПриватБанк, а 35,6% — через Ощадбанк. Решта — 22,2% отримують кошти у готівковій формі через Укрпошту.

Варто зауважити, що ПФУ минулого місяця витратив на виплати на 6,6 млрд гривень (13%) більше проти лютого. На пенсії спрямували 57,6 млрд гривень. Сума зросла, оскільки у березні була проведена масштабна індексація пенсій.

За даними ПФУ, загалом в Україні налічується 10,7 млн людей, яким нараховують пенсії. У середньому розмір виплати становить 5,23 тис. гривень.

Де в Україні найбільші пенсії

Найвищі пенсії: у Києві — 7,13 тис. гривень; у Донецькій області — 6,56 тис. гривень; у Луганській — 6 тис. гривень; у Дніпропетровській — 5,8 тис. гривень.

Найнижчі пенсії — у Тернопільській області — 3,99 тис. гривень; у Закарпатській — 4,16 тис. гривень; у Чернівецькій — 4,18 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують працюючим пенсіонерам виплати, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

Також ми писали, що днями уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).