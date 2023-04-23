Пенсии в Украине — ПФУ рассказал о деталях финансирования в апреле

Украинские граждане преклонных лет. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях финансирования пенсий в апреле 2023 года. Украинцам в этом месяце направили на выплаты 52,5 млрд. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Детали апрельского финансирования пенсии

По данным Пенсионного фонда, на пенсионные выплаты направили 9,9 млрд гривен через АО "Укрпочта", 42,6 млрд гривен — через уполномоченные финучреждения для выплат.

Также там рассказали, сколько граждан получают выплаты через банки и отделения почтовой связи. Так, 77,8% пенсионеров начисляют средства через финучреждения, из которых 54,4% через ПриватБанк, а 35,6% — через Ощадбанк. Остальные 22,2% получают средства в наличной форме через Укрпочту.

Следует отметить, что ПФУ в прошлом месяце потратил на выплаты на 6,6 млрд гривен (13%) больше против февраля. На пенсии направили 57,6 млрд. гривен. Сумма выросла, поскольку в марте была произведена масштабная индексация пенсий.

По данным ПФУ, всего в Украине насчитывается 10,7 млн человек, которым начисляют пенсии. В среднем размер выплаты составляет 5,23 тысячи гривен.

Где в Украине самые большие пенсии

Самые высокие пенсии: в Киеве — 7,13 тыс. гривен; в Донецкой области — 6,56 тыс. гривен; в Луганской — 6 тыс. гривен; в Днепропетровской — 5,8 тыс. гривен.

Самые низкие пенсии — в Тернопольской области — 3,99 тыс. гривен; в Закарпатской — 4,16 тыс. гривен; в Черновицкой — 4,18 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают работающим пенсионерам выплаты начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

Ранее мы писали, что на днях правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).