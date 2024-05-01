Пенсии за апрель — ПФУ уточнил нюансы финансирования выплат

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях финансирования выплат в социальной сфере в апреле 2024 года. На это направили 68,6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ в соцсети Facebook.

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Выплата пенсий в апреле 2024 года

Как уточняют в фонде, в апреле из вышеуказанной суммы больше всего средств ушло на финансирование пенсионных выплат. Для пенсионеров перечислили 60,5 млрд гривен.

Далее по сумме расходов на соцсферу в апреле следует направление жилищных субсидий и льгот. На компенсации по оплате коммунальных услуг было направлено 5,3 млрд гривен. На страховые выплаты ушло 2,8 млрд гривен.

Для сравнения — в марте на финансирование пенсионных выплат было направлено 62,1 млрд гривен.

Как известно, в прошлом месяце прошел перерасчет пенсионных выплат для работающих граждан с учетом повышенного страхового стажа. Размеры повышения для каждого из пенсионеров индивидуальны, ведь суммы зависят от продолжительности стажа и зарплаты (дохода), из которой исчисляется пенсия таких лиц. В целом, повышение охватило 654 тыс. граждан, однако начислят средства не сразу.

По правилам, перерасчет будет осуществлен после того, как в Государственный реестр общеобязательного госсоциального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за первый квартал этого года (конечный срок предоставления отчетов — до 10 мая).

Следовательно, пенсионеры, которым произвели перерасчет, получат повышенные размеры выплат и доплату за апрель и май ориентировочно в июне текущего года.

Что будет дальше с финансированием пенсий

Благодаря привлечению макрофинансовой помощи Европейского Союза, Соединенных Штатов и других государств Украина может своевременно и в полном объеме осуществлять выплаты гражданам средств по социальным проектам.

Так, глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что сейчас можно уверенно утверждать, что деньги на пенсии и соцвыплаты будут в госбюджете в полном объеме. Средства на пенсионные и социальные выплаты найдут не только в 2024-м, но и в 2025 году.

"Мы уверены, что в этом году и, честно говоря, уверены уже и в следующем году, мы точно профинансируем все социальные платежи. Все пенсии, субсидии… Все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя и в полном объеме. Американская помощь дает нам уверенность" в выполнении этих обязательств на 100%", — подчеркнул премьер в эфире телемарафона.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выплаты от ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Речь идет о гражданах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Также мы писали, что власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В результате это позволит существенно увеличить размер пенсий.