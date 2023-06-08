Пенсії в Україні — що потрібно знати громадянам з інвалідністю

Люди на одній зі столичних вулиць. Фото: Новини. LIVE

У громадян, які отримують пенсію за інвалідністю, виплати залишаться незмінними до кінця 2023 року. Такі пенсії потрапили під індексацію у березні і більше підвищень не очікується.

Це випливає з інформації Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Що треба знати про пенсію з інвалідності

Загалом пенсію з інвалідності призначають за наявності мінімального страхового стажу: від одного до 15 років. Розмір такої пенсійної виплати обчислюють, виходячи з двох факторів: відсотку від розміру пенсії за віком та групи інвалідності.

Виплати бувають такими:

для громадян з інвалідністю першої групи — 100% пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю другої групи — 90% пенсії за віком;

для громадян з інвалідністю третьої групи — половина пенсії за віком.

Також звертають увагу на період від дня встановлення інвалідності віком 60 років. Його зараховують до трудового стажу для обчислення пенсійної виплати за віком.

Зокрема, сума пенсії з інвалідності для військових залежить від розміру грошового забезпечення, а також причини отриманої інвалідності.

Мінімальні розміри пенсії з інвалідності

2,3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю першої групи;

2, тис. гривень — для непрацюючих з інвалідністю другої та третьої груп;

2,09 тис. гривні — для працюючих з інвалідністю другої та третьої груп.

Пенсію з інвалідності призначають з дати встановлення фахівцям відповідної інвалідності. Водночас заяву на її призначення потрібно подавати протягом трьох місяців з дати отримання статусу особи з інвалідності. Якщо подати заяву пізніше, пенсію призначать з дати звернення.

Громадяни, які мають інвалідність через Чорнобильську аварію, отримують мінімально 6,84 тис. гривень (для першої групи).

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі пенсіонери можуть отримати виплати відразу за шість місяців. Це можливо у випадку, якщо людина збирається поїхати за кордон.

Також ми писали, що країні стрімко старіє населення, а на тлі війни негативна тенденція лише посилилася. Невдовзі число пенсіонерів перевищуватиме тих, хто працює, удвічі.