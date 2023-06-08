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Пенсии в Украине: что нужно знать гражданам с инвалидностью в 2023-м

8 июня 2023 10:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — что нужно знать гражданам с инвалидностью
Люди на одной из столичных улиц. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

У граждан, получающих пенсию по инвалидности, выплаты останутся неизменными до конца 2023 года. Такие пенсии попали под индексацию в марте и больше повышений не ожидается.

Это следует из информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Что нужно знать о пенсии по инвалидности

В общей сложности пенсию по инвалидности назначают при наличии минимального страхового стажа: от одного до 15 лет. Размер такой пенсионной выплаты исчисляется исходя из двух факторов: процента от размера пенсии по возрасту и группы инвалидности.

Выплаты бывают следующими:

  • для граждан с инвалидностью первой группы — 100% пенсии по возрасту;
  • для лиц с инвалидностью второй группы — 90% пенсии по возрасту;
  • для граждан с инвалидностью третьей группы — половина пенсии по возрасту.

Также обращают внимание на период со дня установления инвалидности в возрасте 60 лет. Его относят к трудовому стажу для исчисления пенсионной выплаты по возрасту.

В частности, сумма пенсии по инвалидности для военных зависит от размера денежного довольствия, а также причины полученной инвалидности.

Минимальные размеры пенсии по инвалидности

2,3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью первой группы;
2, тыс. гривен — для неработающих с инвалидностью второй и третьей групп;
2,09 тыс. гривен — для работающих с инвалидностью второй и третьей групп.

Пенсию по инвалидности назначают с даты установления специалистам соответствующей инвалидности. В то же время, заявление на ее назначение нужно подавать в течение трех месяцев с даты получения статуса лица с инвалидностью. Если подать заявление позже, пенсию назначат с даты обращения.

Граждане, имеющие инвалидность из-за Чернобыльской аварии, получают минимально 6,84 тыс. гривен (для первой группы).

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые пенсионеры могут получить выплаты сразу за шесть месяцев. Это возможно в случае, если человек собирается уехать за границу.

Также мы писали, что в стране стремительно стареет население, а на фоне войны негативная тенденция только усилилась. Вскоре число пенсионеров будет превышать работающих вдвое.

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