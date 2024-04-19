Пенсії отримають не всі — ПФУ розповів, кому продовжили виплати

Українські громадяни. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські пенсіонери з поміж внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) мали до 31 березня 2024 року пройти фізичну ідентифікацію. Ті, хто це зробив, у квітні гарантовано отримають пенсійні виплати.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Скільки пенсіонерів пройшли перевірки

Як зазначають у ПФУ, пенсіонери, які отримали статус ВПО, до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, мали подати заяву про проходження фізичної ідентифікації.

Станом на 17 квітня цього року 228,4 тис. пенсіонерів-ВПО після проходження перевірки отримають пенсійні виплати у квітні.

За даними фонду, пенсійні виплати продовжили:

161,6 тис. пенсіонерів, котрі пройшли ідентифікацію у відділеннях Пенсійного фонду, зокрема, за допомогою відеозв'язку — понад 46 тис., через сайт е-послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис

31,5 тис. пенсіонерів особисто звернулися в Ощадбанк;

400 громадян, які перебувають за кордоном, на основі наданих документів (зокрема, посвідчення, що фізособа є живою, отриманої у дипустанові України), які надійшли до терорганів ПФУ;

800 осіб, за даними, отриманими від Мінсоцполітики України.

Відповідну процедуру можна було пройти кількома способами:

відвідавши відділення Ощадбанку;

онлайн за допомогою відеозв'язку.

На це громадянам відвели дев'ять місяців. Держава хотіла пересвідчитись, що гроші надходять саме тим, кому вони призначені. Також держава самостійно здійснювала перевірку в наявних реєстрах, чи зареєстровані такі пенсіонери як переселенці на територіях, підконтрольних українському уряду.

Як отримати виплати пенсіонерам

Таким чином, з квітня 2024 року призупинили виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам, які не виконали вимогу з проходження ідентифікації.

Зокрема, за результатами перевірки, на Вінниччині ідентифікувались тільки 50% від загальної кількості осіб із відповідним статусом (2,96 тис. зареєстрованих переселенців).

У ПФУ пояснили, що гроші таких громадян будуть накопичуватись на розрахункових рахунках до того, як пройдуть ідентифікацію. Після цього пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому було припинене фінансування виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада планує запровадити накопичувальні пенсії та реалізувати реформу щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ). У підсумку це дозволить суттєво збільшити розмір пенсій.

Також повідомлялося, що ветерани та внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.