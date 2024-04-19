Пенсии получат не все — ПФУ рассказал, кому продлили выплаты

Пенсии в Украине и за рубежом — ПФУ рассказал, кому продлили выплаты
Украинские пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны были до 31 марта 2024 года пройти физическую идентификацию. Те, кто это сделал, в апреле гарантированно получат пенсионные выплаты.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Сколько пенсионеров прошли проверки
Как отмечают в ПФУ, пенсионеры, получившие статус ВПЛ до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года, должны были подать заявление о прохождении физической идентификации.
По состоянию на 17 апреля 228,4 тыс. пенсионеров-ВПО после прохождения проверки получат пенсионные выплаты в апреле.
По данным фонда, пенсионные выплаты продлили для:
- 161,6 тыс. пенсионеров, прошедших идентификацию в отделениях Пенсионного фонда, в частности, посредством видеосвязи — более 46 тыс., через сайт е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.
- 31,5 тыс. пенсионеров лично обратились в Ощадбанк;
- 400 граждан, которые находятся за границей, на основе предоставленных документов (в частности, удостоверения, что физлицо является живым, полученным в дипучреждении Украины), которые поступили в терорганы ПФУ;
- 800 человек, по данным, полученным от Минсоцполитики Украины.
Соответствующую процедуру можно было пройти несколькими способами:
- посетив отделение Ощадбанка;
- онлайн с помощью видеосвязи.
На это гражданам дали девять месяцев. Государство хотело убедиться, что деньги поступают именно тем, кому они предназначены. Также государство самостоятельно осуществляло проверку в существующих реестрах, зарегистрированы ли такие пенсионеры как переселенцы на территориях, подконтрольных украинскому правительству.
Как получить выплаты пенсионерам
Таким образом, с апреля 2024 года приостановили выплату пенсий внутренне перемещенным лицам, которые не выполнили требование по прохождению идентификации.
В частности, по результатам проверки, в Винницкой области идентифицировались только 50% от общего количества лиц с соответствующим статусом (2,96 тыс. зарегистрированных переселенцев).
В ПФУ объяснили, что деньги таких граждан будут накапливаться на расчетных счетах до того, как пройдут идентификацию. После этого пенсию перечислят на счет пенсионера с месяца, в котором было прекращено финансирование выплат.
Что еще стоит знать
Напомним, власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В результате это позволит существенно увеличить размер пенсий.
Также сообщалось, что ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить финансовую помощь в рамках программы EU4Youth. Речь идет о предоставлении грантов в 6 тыс. евро, если человек будет отвечать определенным условиям.
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