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Пенсии в Украине и за рубежом — ПФУ рассказал, кому продлили выплаты

19 апреля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии получат не все — ПФУ рассказал, кому продлили выплаты
Украинские граждане. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны были до 31 марта 2024 года пройти физическую идентификацию. Те, кто это сделал, в апреле гарантированно получат пенсионные выплаты.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Сколько пенсионеров прошли проверки

Как отмечают в ПФУ, пенсионеры, получившие статус ВПЛ до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года, должны были подать заявление о прохождении физической идентификации.

По состоянию на 17 апреля 228,4 тыс. пенсионеров-ВПО после прохождения проверки получат пенсионные выплаты в апреле.

По данным фонда, пенсионные выплаты продлили для:

  • 161,6 тыс. пенсионеров, прошедших идентификацию в отделениях Пенсионного фонда, в частности, посредством видеосвязи — более 46 тыс., через сайт е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.
  • 31,5 тыс. пенсионеров лично обратились в Ощадбанк;
  • 400 граждан, которые находятся за границей, на основе предоставленных документов (в частности, удостоверения, что физлицо является живым, полученным в дипучреждении Украины), которые поступили в терорганы ПФУ;
  • 800 человек, по данным, полученным от Минсоцполитики Украины.

Соответствующую процедуру можно было пройти несколькими способами:

  • посетив отделение Ощадбанка;
  • онлайн с помощью видеосвязи.

На это гражданам дали девять месяцев. Государство хотело убедиться, что деньги поступают именно тем, кому они предназначены. Также государство самостоятельно осуществляло проверку в существующих реестрах, зарегистрированы ли такие пенсионеры как переселенцы на территориях, подконтрольных украинскому правительству.

Как получить выплаты пенсионерам

Таким образом, с апреля 2024 года приостановили выплату пенсий внутренне перемещенным лицам, которые не выполнили требование по прохождению идентификации.

В частности, по результатам проверки, в Винницкой области идентифицировались только 50% от общего количества лиц с соответствующим статусом (2,96 тыс. зарегистрированных переселенцев).

В ПФУ объяснили, что деньги таких граждан будут накапливаться на расчетных счетах до того, как пройдут идентификацию. После этого пенсию перечислят на счет пенсионера с месяца, в котором было прекращено финансирование выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В результате это позволит существенно увеличить размер пенсий.

Также сообщалось, что ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить финансовую помощь в рамках программы EU4Youth. Речь идет о предоставлении грантов в 6 тыс. евро, если человек будет отвечать определенным условиям.

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