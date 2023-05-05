Пенсії в Україні — у ПФУ розповіли про фінансування виплат у травні

Українська національна валюта. Фото: mil.co.ua

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі фінансування пенсій та соціальних виплат у травні 2023 року. Пенсіонерам цього місяця спрямували на виплати вже більше п'яти мільярдів гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Фінансування виплат у травні

Як зазначають у ПФУ, в країні продовжується перерахування коштів громадянам.

"Станом на 4 травня Пенсійним фондом профінансовано 5,7 млрд грн — на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.

Також у фонді розповіли, що вже 2,3 млрд грн спрямували на житлові субсидії та пільги, 1,23 млрд грн — на страхові виплати, зокрема 226,4 млн грн — на оплату лікарняних.

Українцям у квітні спрямували на пенсії 52,5 млрд гривень.

Чи вистачить коштів на пенсії

У ПФУ повідомили про підготовку проєкту постанови уряду про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік. Згідно з ним, видатки на пенсійні виплати зростуть.

Обсяг доходів фонду становитиме 768,9 млрд грн, що на 23,9% більше проти 2022 роком (620,4 млрд грн).

У 2023-му на пенсійні виплати планують спрямувати 692,8 млрд грн, що на 20,7% більше, ніж було минулого року (574,2 млрд грн). За рахунок власних надходжень фонду на пенсії перерахують 461,5 млрд грн, за рахунок держбюджету — 231,3 млрд грн.

За даними ПФУ, загалом в Україні налічується 10,7 млн людей, яким нараховують пенсії. У середньому розмір виплати становить 5,23 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують працюючим пенсіонерам виплати, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

Також ми писали, що днями уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).