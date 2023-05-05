Пенсии в Украине — в ПФУ рассказали о финансировании выплат в мае

Украинская валюта. Фото: mil.co.ua

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях финансирования пенсий и социальных выплат в мае 2023 года. Пенсионерам в этом месяце направили на выплаты уже более пяти миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Финансирование выплат в мае

Как отмечают в ПФУ, в стране продолжается перечисление средств гражданам.

"По состоянию на 4 мая Пенсионным фондом профинансировано 5,7 млрд грн — на пенсионные выплаты", — говорится в сообщении.

Также в фонде рассказали, что уже 2,3 млрд грн направили на жилищные субсидии и льготы, 1,23 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 226,4 млн грн — на оплату больничных.

Украинцам в апреле направили на пенсии 52,5 млрд. гривен.

Хватит ли средств на пенсии

В ПФУ сообщили о подготовке проекта постановления правительства об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2023 год. Согласно ему, расходы на пенсионные выплаты вырастут.

Объем доходов фонда составит 768,9 млрд грн, что на 23,9% больше по сравнению с 2022 годом (620,4 млрд грн).

В 2023-м на пенсионные выплаты планируют направить 692,8 млрд грн, что на 20,7% больше, чем было в прошлом году (574,2 млрд грн). За счет собственных поступлений фонда на пенсии перечислят 461,5 млрд грн, за счет госбюджета — 231,3 млрд грн.

По данным ПФУ, всего в Украине насчитывается 10,7 млн человек, которым начисляют пенсии. В среднем размер выплаты составляет 5,23 тысячи гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают работающим пенсионерам выплаты, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

Также мы писали, что на днях правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).