Пенсії будуть більші — за яких умов можна отримати 10 тис. грн

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Українці із мінімальною заробітною платою у майбутньому зможуть розраховувати на пенсію на рівні 2,36 тис. грн. Водночас, якщо отримувати зарплату удвічі вищу за середню, то можна отримати близько 10 тис. грн пенсії.

Про це пише OBOZ.UA.

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Так, в Україні мінімальна зарплата зросла до 8 тис. грн, за такої виплати можна отримати пенсію у розмірі 2,36 тис. грн. При цьому така виплата можлива за наявності 35 років страхового стажу. Тобто йдеться про мінімальну пенсію.

Варто зауважити, що у формулі розрахунку пенсії використовують зарплату за останні три роки за даними Пенсійного фонду, а не Державної служби статистики. Цю зарплату необхідно помножити на відношення власної зарплатні до середньої, далі помножити на стаж у роках та на 1%.

Як отримати 10 тис. грн пенсії

Середня заробітна плата за останні три роки зараз становить 13,54 тис. грн.

Таким чином, із середньою зарплатнею можна одержати 4,74 тис. грн. Українці, які отримують зарплатню удвічі вищу за середню, зможуть отримувати пенсії у розмірі 9,49 тис. грн. Тобто чим більшою буде зарплата, тим на більшу виплату можуть громадяни розраховувати.

Як приклад, у Києві у середньому розмір пенсійної виплати становить 7,8 тис. гривень. Сума є найвищою виплатою в країні. На другому місці за розміром середньої пенсійної виплати — Рівненська область — на рівні 7,2 тис. грн.

На третьому місці із показником 7 тис. грн йде Донецька область. Загалом станом на початок весни 2024 року розмір середньої пенсії в країні становить 5,74 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, рамках майбутнього оновленого законодавства під час призначення пенсійних виплат українцям, які працювали за кордоном, почнуть зараховувати страховий стаж, набутий в інших країнах. Відомо, як рахуватимуть закордонний стаж.

Також ми писали, що у квітні 2024 року пенсіонерам, які на своєму заслуженому відпочинку продовжують працювати, підвищили розмір виплат, зважаючи на нову кількість страхового стажу. Однак оновлені виплати отримають не одразу.