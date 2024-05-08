Пенсии будут больше — при каких условиях можно получить 10 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Украинцы с минимальной заработной платой в будущем могут рассчитывать на пенсию на уровне 2,36 тыс. грн. В то же время, если получать зарплату вдвое выше средней, то можно получить около 10 тыс. грн пенсии.

Об этом пишет OBOZ.UA.

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Так, в Украине минимальная зарплата выросла до 8 тыс. грн, при такой выплате можно получить пенсию в размере 2,36 тыс. грн. При этом такая выплата возможна при наличии 35 лет страхового стажа. То есть речь идет о минимальной пенсии.

Следует отметить, что в формуле расчета пенсии используют зарплату за последние три года по данным Пенсионного фонда, а не Государственной службы статистики. Эту зарплату необходимо умножить на отношение собственной зарплаты к средней, далее умножить на стаж в годах и на 1%.

Как получить 10 тыс. грн пенсии

Средняя заработная плата в последние три года сейчас составляет 13,54 тыс. грн.

Таким образом, со средней зарплатой можно получить 4,74 тыс. грн. Украинцы, получающие зарплату вдвое выше средней, смогут рассчитывать на пенсии в размере 9,49 тыс. грн. То есть чем больше будет зарплата, тем на большую выплату могут граждане рассчитывать.

Как пример, в Киеве в среднем размер пенсионной выплаты составляет 7,8 тыс. грн. Сумма является самой высокой выплатой в стране. На втором месте по размеру средней пенсионной выплаты — Ровенская область — на уровне 7,2 тыс. грн.

На третьем месте с показателем в 7 тыс. грн идет Донецкая область. В целом по состоянию на начало весны 2024 года размер средней пенсии в стране составляет 5,74 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в рамках будущего обновленного законодательства при назначении пенсионных выплат украинцам, работавшим за границей, начнут засчитывать страховой стаж, приобретенный в других странах. Известно, как считать заграничный стаж.

Также мы писали, что в апреле 2024 года пенсионерам, которые на своем заслуженном отдыхе продолжают работать, повысили размер выплат, учитывая новое количество страхового стажа. Однако обновленные выплаты получат не сразу.