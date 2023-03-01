Пенсії, соцдопомога та виплати військовим — основні зміни у березні

У перший місяць весни на українців чекає низка змін

У березні на українців чекає низка змін, що торкнуться соціальної допомоги, пенсій, виплат військовим. При цьому тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться незмінними.

Новини.LIVE публікують перелік змін у перший місяць весни.

Індексація пенсійних виплат

Із 1 березня в країні для мільйонів громадян переглянуть розмір пенсій в рамках індексації. Очікується, що виплати підвищаться на 19,7% для чотирьох категорій осіб.

Пенсії проіндексують для:

5,2 мільйона "цивільних" громадян, котрі отримують пенсію в рамках закону №1058 до 2020 року. Підвищення виплат здійснять шляхом індексації на 19,7% показника середньої зарплати, з якої обчислюють пенсію;

4,2 мільйона українців, у яких зростуть виплати через збільшення на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсій. Йдеться про мінімальні пенсійні виплати, у розмірі яких вже міститься доплата до гарантованого державою мінімального розміру. Його проіндексують вперше. Пенсії підвищать з 420 до 520 гривень у порівнянні з минулорічним розміром;

пів мільйона громадян — колишніх працівників силових відомств отримають проіндексований на 19,7% весь розмір пенсії;

94,5 тисячі осіб, яким призначена пенсія з інвалідності через каліцтво чи захворювання у зв'язку з Чорнобильською аварією.

Додаткові виплати військовим

Нові правила виплати додаткових винагород військовим було запровадили з 1 лютого поточного року, однак нововведення запрацює саме в березні. Саме цього місяця отримають підвищені виплати за лютий. Йдеться про додаткові грошові винагороди у сумі 100 тис. гривень та 30 тис. гривень.

Зокрема, винагороду у розмірі 100 тис. гривень на місяць отримуватимуть надалі військові, задіяні у виконанні завдань на фронті. Таку ж суму платитимуть за конкретний період виконання бойових завдань: військовим ракетних військ та артилерії, льотчикам (за той період, протягом якого виконували польоти в районах бойових дій), морякам, фронтовим медикам, зенітно-ракетним військам та протиповітряним військам, які теж працюють у районі бойових дій.

50 тис. гривень виплачуватимуть військовим, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління.

Щодо додаткових 30 тис. гривень, то тепер їх отримуватимуть не всі військові, а лише ті, що знаходяться у певних небезпечних районах.

Допомога переселенцям

У березні громадяни отримуватимуть виплати з оновленого Мінреінтеграції списку територій. У нього входять населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Йдеться про суми:

3 тис. гривень — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. гривень — для решти осіб.

Хто має право на допомогу:

особи, що виїхали з населених пунктів, що входять до вищевказаного списку територій, на яких ведуться/велися бойові дії або перебувають під тимчасовою окупацією росії;

громадяни, у яких непридатне для проживання/зруйноване житло, які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування втрат;

особи, які можуть надати документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення житла через бої, теракти, диверсії, спричинені російською агресією;

українці, які щомісяця отримували адресну допомогу як переселенці станом на 24 лютого минулого року;

особи, які після 24 лютого 2022-го повторно виїхали з територій, що перебувають під тимчасовою окупацією чи де тривають бої.

Коли переглянуть тарифи

В Україні під час опалювального сезону житлово-комунальні тарифи не підвищуватимуть. Однак після завершення деякі з них планують переглянути. Зокрема, йдеться про природний газ та електроенергію.

Нагадаємо, у 2023 році уряд визначив суму, яку розраховує витратити на пенсійне забезпечення громадян. Йдеться про близько 700 млрд гривень.

Також повідомлялося, що у Пенсійному фонді на фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.