Пенсии, соцпомощь и выплаты военным – основные изменения в марте

Пенсии, выплаты военным: что еще изменится с 1 марта
В марте украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся социальной помощи, пенсий, выплат военным. При этом тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся неизменными.
Новини.LIVE публикуют перечень изменений в первый месяц весны.
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Индексация пенсионных выплат
С 1 марта в стране для миллионов граждан будет пересмотрен размер пенсий в рамках индексации. Ожидается, что выплаты повысятся на 19,7% для четырех категорий лиц.
Пенсии проиндексируют для:
- 5,2 миллиона граждан, получающих пенсию в рамках закона №1058 до 2020 года. Повышение выплат будет осуществлено путем индексации на 19,7% показателя средней зарплаты, с которой исчисляется пенсия;
- 4,2 миллиона украинцев, у которых вырастут выплаты из-за увеличения на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсий. Речь идет о минимальных пенсионных выплатах, в размере которых уже содержится доплата к гарантированному государством минимальному размеру. Его проиндексируют впервые. Пенсии повысят с 420 до 520 гривен по сравнению с прошлогодним размером;
- полмиллиона граждан – бывших работников силовых ведомств. Они получат проиндексированный на 19,7% весь размер пенсии;
- 94,5 тысячи человек, которым назначена пенсия по инвалидности из-за увечья или заболевания в связи с Чернобыльской аварией.
Дополнительные выплаты военным
Новые правила выплаты дополнительных вознаграждений военным были введены с 1 февраля текущего года, однако нововведение заработает именно в марте. В этом месяце они получат повышенные выплаты за февраль. Речь идет о дополнительных денежных вознаграждениях в сумме 100 тыс. гривен и 30 тыс. гривен.
В частности, вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в месяц будут получать в дальнейшем военные, задействованные в выполнении задач на фронте. Такую же сумму будут платить за конкретный период выполнения боевых задач: военным ракетным войскам и артиллерии, летчикам (за тот период, в течение которого выполняли полеты в районах боевых действий), морякам, фронтовым медикам, зенитно-ракетным войскам и противовоздушным войскам, тоже работающим в районе боевых действий.
50 тыс. гривен будут выплачиваться военным, выполняющим боевые задания в составе военного органа управления.
Что касается дополнительных 30 тыс. гривен, то теперь их будут получать не все военные, а только находящиеся в определенных опасных районах.
Помощь переселенцам
В марте граждане будут получать выплаты из обновленного Минреинтеграции списка территорий. В него входят населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях.
Речь идет о суммах:
- 3 тыс. гривен — для детей и лиц с инвалидностью;
- 2 тыс. гривен — для остальных лиц.
Кто имеет право на помощь:
- лица, выехавшие из населенных пунктов, входящих в вышеуказанный список территорий, на которых ведутся боевые действия или находятся под временной оккупацией россии;
- граждане, у которых непригодное для проживания/разрушенное жилье, подавшие до 20 мая 2022 года заявку на возмещение потерь;
- лица, которые могут предоставить документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения жилья из-за боев, терактов, диверсий, вызванных российской агрессией;
- украинцы, ежемесячно получавшие адресную помощь как переселенцы по состоянию на 24 февраля прошлого года;
- лица, которые после 24 февраля 2022 повторно выехали с территорий, находящихся под временной оккупацией или где продолжаются бои.
Когда пересмотрят тарифы
В Украине в отопительный сезон жилищно-коммунальные тарифы не будут повышать. Однако по завершении некоторые из них планируют пересмотреть. В частности, речь идет о природном газе и электроэнергии.
Напомним, в 2023 году правительство определило сумму, которую рассчитывает потратить на пенсионное обеспечение граждан. Речь идет о около 700 млрд гривен.
Также сообщалось, что в Пенсионном фонде на финансирование жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года было направлено 4,1 млрд гривен, что значительно больше предыдущего месяца.