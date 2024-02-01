Пенсии 2024 — украинцам объяснили нюансы начисления выплат по инвалидности

Гривневые купюры. Фото: РБК-Украина

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал детальное объяснение, на какие пенсии могут рассчитывать граждане с инвалидностью в 2024 году. В частности, известны минимальные размеры таких выплат.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Согласно законодательству, пенсию по инвалидности назначают лицам, которым установили инвалидность одной из трех групп в зависимости от уровня потери трудоспособности.

В ПФУ отмечают, что причину, группу, время наступления инвалидности, срок, на который ее устанавливают, определяет орган медико-социальной экспертизы.

Также суммы разнятся в зависимости от возраста, страхового стажа, а также от принадлежности к конкретным льготным категориям.

Такой вид выплаты назначают гражданам, получившим инвалидность, однако при наличии количества страхового стажа от одного до 15 лет. Продолжительность стажа рассчитывают от возраста, когда была установлена инвалидность.

Пенсию по инвалидности назначают с даты установления факта инвалидности, если было подано заявление на назначение такой пенсии не позднее чем через три месяца со дня официального подтверждения инвалидности. Если заявление на назначение пенсии будет подано позже, пенсию назначат со дня обращения за выплатой.

Размер пенсии устанавливается в зависимости от группы инвалидности.

Лицам с инвалидностью первой группы назначается 100% пенсии по возрасту, второй группы — доля в 90% от пенсии по возрасту, третьей группы — 50% пенсионной выплаты по возрасту.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности составляют:

2,76 тыс. грн — лицам с инвалидностью первой группы;

2,52 тыс. грн — неработающим лицам с инвалидностью второй и третьей групп;

2,09 тыс. грн — работающим лицам с инвалидностью второй и третьей групп.

По информации фонда, военнослужащим предоставляется пенсия по инвалидности в следующем объеме:

первая группа — 100% суммы денежного довольствия;

вторая группа — доля в 80% от общей суммы денежного довольствия;

третья группа — доля в 60% от суммы денежного довольствия.

При этом размер минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

первая группа — в 650% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 13,6 тыс. грн

вторая группа — в 525% прожиточного минимума — 10,98 тыс. грн

третья группа — в 360% прожиточного минимума — 7,53 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте некоторых доплат к пенсиям украинцев в 2024 году. В частности выросли надбавки за донорство.

Также сообщалось, что в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.