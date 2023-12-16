Надбавки до пенсій у 300 грн — українці скаржаться на відсутність доплат

Грошові купюри у руках. Фото: РБК-України

У Пенсійному фонді України (ПФУ) надали важливе роз'яснення щодо вікових надбавок для тих, хто отримує пенсії. Їх призначають тим, кому виповнилося 70 років і вище, однак бувають факти ненарахування.

Про це повідомили в одному з управлінь ПФУ, пише портал Napensii.ua.

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Проблеми з ненарахуванням доплат

Так, жінка літнього віку звернулась до фонду з проблемою ненарахування пенсійних надбавок, коли їй виповнилося 70 років.

Вона розраховувала отримати обіцяні владою 300 гривень доплати, однак цього так і не сталося.

"Мені понад 70 років. Проживаю у Вінницькій області. Не отримую 300 гривень надбавки до пенсії. В чому може бути причина?", — зазначила вона.

Що потрібно робити у разі відсутності надбавок

У ПФУ розповіли, що з цим питанням можна звернутися у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду та отримати роз'яснення.

Також можна зайти в особистий кабінет на порталі електронних послуг за наступним посиланням portal.pfu.gov.ua. Там можна переглянути складові пенсії.

Які передбачені розміри вікових доплат

Представники Пенсійного фонду розповіли, що про це йдеться у пункті восьмому постанови уряду №168 "Про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення у 2023 році" від 24.02.2023 року. Він передбачає індексацію розміру щомісячної допомоги громадянам, яким виповнилося 70-75 віку, у розмірі до 300 гривень.

Пункт восьмий постанови уряду передбачає, що з 1 березня поточного має бути проіндексований розмір щомісячної компенсації людям, яким виповнилося:

70 років до досягнення 75-го віку — у сумі до 300 гривень;

75 років до досягнення 80-го віку — у сумі до 456 гривень;

80 років і вище — у розмірі до 570 гривень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні вимоги до призначення пенсії за віком посиляться вже за лічені дні. У 2024 році громадянам потрібна буде більша кількість страхового стажу, щоб мати право виходу на "заслужений відпочинок".

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців