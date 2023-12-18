Бюджетные выплаты вырастут в 2024 году — что изменится

Денежные купюры. Фото: Новини. LIVE

В 2024 году состоится повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.

О том, что изменится в следующем году, рассказали эксперты профильного издания Napensii.

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Новый размер прожиточного минимума и минималки

Согласно утвержденному Государственному бюджету на 2024 год, новый уровень прожиточного минимума для трудоспособных граждан уже составит 2,92 тысячи гривен, а для тех, кто потерял трудоспособность — 2,36 тысячи гривен.

В следующем году намерены повысить минимальную заработную плату в две волны:

1 января — до 7,1 тысячи гривен;

1 апреля — до 8 тысяч гривен.

По прогнозам, средняя заработная плата в стране в 2024-м повысится с 18,52 до 21,8 тысячи гривен.

Какие выплаты и сборы зависят от минималки и прожиточного минимума

В связи с новым размером прожиточного минимума изменятся связанные с ним суммы пенсионных выплат:

размер минимальной пенсии вырастет с 2,09 до 2,36 тысячи гривен;

максимальной пенсии — с 20,93 до 23,61 тысячи гривен;

выплаты за сверхурочный стаж — с 20,9 до 23,6 гривны за каждый последующий дополнительный год;

размер выплаты пенсии гражданам, выполнившим требования по страховому стажу и достигшим 65-летия — с 2,68 до 2,84 тысячи гривен.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6,7 тысячи гривен. В 2023 году минималку не меняли. Текущий уровень заморозили с 1 октября 2022 года в связи с военным положением в стране.

Новый уровень минимальной заработной платы и прожиточного минимума изменит размеры:

оклада работников в зависимости от должности;

налоговой социальной льготы;

не облагаемых налогом минимумов доходов;

максимальной базы начисления единого социального взноса;

минимального страхового взноса;

больничной и декретной помощи;

индексации заработной платы;

размера единого налога и единого социального взноса для физлиц-предпринимателей;

местных налогов и сборов;

налога на недвижимое имущество;

туристического сбора;

всех штрафов;

местных сборов за парковку.

Вырастут все виды социальных пособий и доплат, зависящих от прожиточного минимума.

Больше о пенсиях

Напомним, в украинском пенсионном законодательстве произойдут очередные изменения. Правительство определило категории граждан, которым существенно урежут пенсии, до минимальной.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.